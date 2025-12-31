Detienen en Soto del Barco a un hombre que llevaba un arma blanca y tenía causas pendientes con la justicia: su "actitud sospechosa", clave
"Siempre insistimos en que necesitamos disponer de los medios adecuados para nuestro trabajo", destacan los agentes
En numerosas ocasiones, una exitosa intervención policial depende de la capacidad de observación de los agentes. Y eso es lo que ha sucedido en Soto del Barco. Las sospechas de una patrulla de la Policía Local ante la extraña actitud de un hombre que merodeaba por el entorno del hotel Parador ha servido para capturar a un delincuente que portaba un arma blanca y tenía causas pendientes con la justicia.
Tal y como informa la Policía Local de Soto del Barco, la intervención tuvo lugar este martes. Los agentes vieron a un hombre con "actitud sospechosa" en la zona del Parador, y decidieron darle el alto. Cuando lo registraron, hallaron un arma blanca entre sus pertenencias, por lo que se procedió a su detención. Ya en dependencias policiales, los agentes descubrieron que el individuo tenía una orden de detención y orden de personarse en el juzgado. El arrestado ya ha pasado a disposición judicial.
Desde la Policía Local destacan que una de las claves del éxito de esta intervención fue disponer de un vehículo adecuado para poder realizar su trabajo. "Por eso siempre insistimos en que necesitamos medios", argumentan.
- La sangría comercial de Avilés suma nuevos cierres en la Cámara y en Doctor Graíño
- Comienzan las obras de un nuevo hotel en el centro de Avilés: 25 habitaciones, una estrella
- Sara Solís, una avilesina adelantada en la cirugía de trasplantes cardiacos: 'En España todos somos donantes de órganos, salvo que la familia diga lo contrario
- La especie invasora (originaria de Nueva Zelanda y Australia) que 'desaparece' de la ría de Avilés: 'Ya no llega al 20% de la población
- Fallece José Ramón González, fundador de Astel
- El ocaso del pequeño comercio: Avilés suma cada vez menos negocios nuevos (y los cierres van en aumento)
- La casona de los Alas será residencia estudiantil para el próximo desembarco de la Universidad Nebrija a Avilés
- La justicia respalda al Ayuntamiento de Corvera ante su negativa a autorizar un parque de baterías en suelo rústico (y estas son las razones)