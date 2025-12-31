Detienen en Soto del Barco a un hombre que llevaba un arma blanca y tenía causas pendientes con la justicia: su "actitud sospechosa", clave

En numerosas ocasiones, una exitosa intervención policial depende de la capacidad de observación de los agentes. Y eso es lo que ha sucedido en Soto del Barco. Las sospechas de una patrulla de la Policía Local ante la extraña actitud de un hombre que merodeaba por el entorno del hotel Parador ha servido para capturar a un delincuente que portaba un arma blanca y tenía causas pendientes con la justicia.

Tal y como informa la Policía Local de Soto del Barco, la intervención tuvo lugar este martes. Los agentes vieron a un hombre con "actitud sospechosa" en la zona del Parador, y decidieron darle el alto. Cuando lo registraron, hallaron un arma blanca entre sus pertenencias, por lo que se procedió a su detención. Ya en dependencias policiales, los agentes descubrieron que el individuo tenía una orden de detención y orden de personarse en el juzgado. El arrestado ya ha pasado a disposición judicial.

Desde la Policía Local destacan que una de las claves del éxito de esta intervención fue disponer de un vehículo adecuado para poder realizar su trabajo. "Por eso siempre insistimos en que necesitamos medios", argumentan.