Los empresarios aguardan nuevas inversiones para la comarca de Avilés en 2026

Con preocupación por un cambio de ciclo demográfico, con los brazos abiertos a la captación de nuevas inversiones para la comarca y con el ánimo de seguir formando a los profesiones del futuro, empresarios, agentes sociales y una de las palancas tractoras de la industria local, el Puerto de Avilés, todos coinciden en que 2026 será un año en el que sustanciarán las líneas estratégicas para este territorio en el corto y largo plazo.

El presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, deja claras cuáles son sus expectativas para el nuevo año. Espera que 2026 sea un ejercicio de confirmación de "nuevos proyectos e inversiones en empresas tractoras de la comarca", especialmente ArcelorMittal y Sain- Gobain", agrega, al tiempo que señala que estarán "muy pendientes" del impacto de las medidas para proteger la industria europea frente a mercados extracomunitarios y de lo que dependerán en gran medida las tomas de decisiones. "Será un año de transición en sectores clave como el de renovables, sensible a la situación geopolítica actual y cuyo impacto en el empleo y en la industria auxiliar es ya latente en la comarca".

Y a escala local, la Cámara espera que la comarca siga creciendo como "polo de innovación" y que sectores en crecimiento como el turístico o el de la formación contribuyan a impulsar el crecimiento de un sector comercial "muy castigado en los últimos años por los cambios en los hábitos de consumo y como por las sucesivas crisis". 2026 será también un año de cambios para la Cámara, pues será el de la celebración de elecciones. "Seguiremos representando, defendiendo y promocionando los intereses de las empresas", aseveró.

En el Puerto avanza seguro hacia 2026 y confiado en que "marcará un punto de inflexión" con la aprobación del plan estratégico 2030-2040 que pretende entre otras cosas, optimizar la infraestructura portuaria, diversificar la actividad comercial para impulsar el desarrollo económico portuario y la implantación de nuevas actividades. Y abundó el presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega: "Será el momento en que concretemos la adquisición del suelo de Baterías. Nuestro objetivo con esta operación es fomentar la implantación de actividad industrial, crear empleo y actividad económica". A su modo de ver, esa operación ofrece la posibilidad de "atraer nuevos proyectos empresariales e industriales y de consolidar y amplificar los ya existentes".

Y echando la vista atrás sobre los hitos logrados en estos últimos 25 años, Rodríguez Vega señaló que han aprovechado en este tiempo al máximo cada metro cuadrado. "Estamos preparados para dar un gran salto al futuro con Baterías en cuanto a espacios, acompañado de un planteamiento de puerto inteligente, atendiendo los temas medioambientales, de digitalización y de eficiencia energética".

Para José Manuel Baltar, secretario comarcal de CC OO, sería "muy interesante" que en este 2026 "se cambien mentalidades de cara al compromiso de una sola voz en defensa de las líneas estratégicas, de las particularidades de esta comarca, y no desaprovechando, como hasta ahora de algunas herramientas de las que disponemos, y para eso Avilés debe liderar como cabeza de comarca, con decisión y valentía", expone. Ese cambio de mentalidad, agrega Baltar, pasa por "dejar de vivir de lo inmediato, planificando y pensando en el medio y largo plazo, sobre todo después de que actores implicados en ello, tanto a nivel regional como nacional y alguno local, ni hayan estado a la altura, ni hayan hecho los deberes para con esta comarca".

Con respecto al proceso de descarbonización en marcha, el secretario comarcal de CC OO cree que "retraerá la inversión" y para ello, advierte, "se hace necesario articular un proceso de impulso en la atracción de actividad económica, al albor de nuestra seña de identidad industrial, y que vean atractivo nuestro suelo y generen riqueza y empleo. Por supuesto esto no debe hacerse a la ligera, sino con la diligencia suficiente, a tenor del fracaso de los que hasta hoy ostentan esa responsabilidad". En el empleo, CC OO insta a seguir explorando más medidas que permitan la inserción de las personas en los sectores donde existe demanda a cuenta del relevo generacional "en el que ya estamos inmersos". Y en ese contexto, agregó Baltar, la FP juega un papel fundamental.

Mercedes García, de UGT, demanda un compromiso para trabajar por el empleo y de calidad, inversión industrial, la formación de los jóvenes "con políticas realistas de vivienda e inversión social". García pide seguir adelante con los compromisos de la concertación social así como "mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos".