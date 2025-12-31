La fiesta de Año Nuevo de Avilés contará con buses lanzadera gratis

Este año, los más pequeños han tenido su propia fiesta de Nochevieja en Avilés. Dentro de la programación navideña de ayer, la ciudad contó con la "Xmas Disco", donde varios niños y niñas se acercaron a pasar un buen rato con su familia y sus amigos.

Una de las carpas instaladas en Las Meanas se convirtió durante toda la tarde en una discoteca infantil para despedir el 2024 con la mejor música, diversión con los cotillones y gominolas para endulzar el momento.

En los altavoces sonaban canciones que a los niños les encantaba. Entre ellas, temas reconocidos como "Mon amour" y "Superestrella" de Aitana o "La niña de la escuela" de Lola Índigo. El DJ se encargó de que todo el mundo pudiera cantar con una pantalla junto a su mesa de mezclas que funcionaba como karaoke. Los que tenían más ganas de bailar se acercaron todo lo que pudieron a los altavoces y todos juntos disfrutaron a su manera de la despedida del año.

Coral Gallego es una de las niñas que más estaba disfrutando del momento junto a sus amigas, ya que "no las veía desde que acabó el cole", explicó. Y es que además aseguró que "me gusta mucho la música", y prueba de ello es que, para los Reyes Magos, pidió un acordeón. Mañana comerá las uvas junto a su familia y, como propósito de año nuevo, espera que "volvamos a tener esta fiesta porque está siendo muy divertida".

Por otra parte, Carla Pérez y Martina Suárez se encontraban más atrás, pero disfrutando de la música igualmente. A ambas les gusta la música y por eso bailaban "Diva" de Melody. "Para el año que viene me gustaría tener más actividades para niños" y que "vengan a Avilés las Guerreras K-pop", comentaron las niñas.

Son muy amigas y se ven casi todos los días, pero cada una celebrará la Nochevieja a su manera. Mientras que Carla Pérez tomará uvas, Martina Suárez comerá sus 12 Lacasitos.

Por primera vez, la fiesta de Año Nuevo de Avilés se celebrará en el pabellón de La Magdalena. Para poder facilitar el acceso al recinto, el Ayuntamiento, junto a la empresa Autos Villa, pondrá a disposición de los asistentes un servicio gratuito de autobuses lanzadera que circulará desde las 00.30 horas hasta la hora de finalización de la fiesta.

Buses lanzadera a la fiestas del pabellón de La Magdalena

El servicio contará con un recorrido circular que partirá desde Las Meanas, con parada habilitada en la calle Doctor Graíño, y que continuará hasta El Carbayedo. Allí, el autobús parará en la avenida Cervantes, frente a Casa Tataguyo, antes de llegar al pabellón de La Magdalena. Después, regresará por la calle Gutiérrez Herrero, con paradas en la calle del Muelle junto al apeadero de FEVE, en la estación de autobuses y en la avenida de Alemania tras pasar la glorieta de la fuente.

Desde Las Meanas el autobús saldrá cada 45 minutos desde las 00.30 horas hasta las 5.00 horas, y desde el pabellón de La Magdalena saldrán con la misma frecuencia pero con primera salida a las 00.50 horas y última a las 6.00 horas.

La fiesta comenzará a las 00.30 de esta madrugada y continuará hasta las 6.00 horas. Contará con un gran cotillón, así como un servicio de guardarropa, vigilancia privada y hostelería. La fiesta finalizará con chocolate y churros.