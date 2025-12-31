La Mina de Arnao, "musa" del terror

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El museo de la Mina de Arnao acogió con importante éxito de participación la primera edición de las jornadas de creación literaria y audiovisual de terror, una iniciativa impulsada por la asociación vecinal del pueblo y por Ágora Siglo XXI en colaboración con el Ayuntamiento castrillonense. Se celebró el sábado en la Mina de Arnao en horario de mañana. La programación dedicó espacio a muchos temas, como Mary Shelley, autora de la novela Frankenstein, entre otras, o, por ejemplo, al terror inherente a la Mitoloxía Asturiana, mitos ya lliendes. En la imagen, algunos de los participantes.

