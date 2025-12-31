La Mina de Arnao, "musa" del terror

El museo de la Mina de Arnao acogió con importante éxito de participación la primera edición de las jornadas de creación literaria y audiovisual de terror, una iniciativa impulsada por la asociación vecinal del pueblo y por Ágora Siglo XXI en colaboración con el Ayuntamiento castrillonense. Se celebró el sábado en la Mina de Arnao en horario de mañana. La programación dedicó espacio a muchos temas, como Mary Shelley, autora de la novela Frankenstein, entre otras, o, por ejemplo, al terror inherente a la Mitoloxía Asturiana, mitos ya lliendes. En la imagen, algunos de los participantes.