Sepides asegura trabajar para convertir Baterías de coque en "suelo de calidad" para Avilés
"Trabajamos con criterios técnicos y con el empleo y la actividad empresarial como prioridad", afirman desde el ente
C. J. / A. F. V.
"Sepides sigue avanzando con la transformación urbanística y medioambiental de Baterías para convertirlo en un suelo de calidad y sostenible que permita la implantación y crecimiento de la actividad empresarial e industrial". La Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) destaca la labor que está llevando a cabo para dotar de 200.000 metros cuadrados de suelo industrial a la margen derecha de la ría –"no hemos dejado de trabajar en ello", certifican–; un suelo que, tal y como adelantó este diario en su edición digital el pasado día 20 , la Autoridad Portuaria tiene interés en adquirir en su totalidad. Desde Sepides aseguran que han mostrado "un compromiso indudable con la transformación y el desarrollo de Avilés, con actuaciones contrastadas y ejecutadas que han permitido recuperar suelo estratégico, generar actividad empresarial y sentar las bases para empleo de calidad a largo plazo. La urbanización de PEPA con 2,1 millones de metros cuadrados y el complejo trabajo de transformación y recuperación de suelo realizado en Baterías , constituye uno de los mayores procesos de regeneración de suelo industrial del norte de España".
Asimismo, el ente estatal asegura trabajar en el ámbito de Baterías "con criterios técnicos, y con una única prioridad: empleo, actividad empresarial y futuro para Avilés". E insisten en que su apuesta por la ciudad "es clara".
A mediados de este mes se supo que la Guardia Civil investiga si hubo un amaño en el contrato para derribar Baterías. Más concretamente en la adjudicación del contrato de desmontaje, en manos de la firma navarra Erri Berri, que está en el foco de los investigadores por su vinculación con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, con el empresario Antxon Alonso, con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y con Leire Díez, apodada "la fontanera" del PSOE.
