Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Tallerón GijónGordo de VillamanínLío presupuestos AsturiasBajas emisiones OviedoOviedo Capital Europea de la Cultura
instagramlinkedin

Visita a la exposición de belenes para mayores

Visita a la exposición de belenes para mayores |

Visita a la exposición de belenes para mayores |

Usuarios de los centros de día de La Luz y Jardín de Cantos –ocho de cada uno, en la imagen– disfrutaron ayer de la exposición de belenes en Camposagrado. Terminaron la mañana con un desayuno en una cafetería del centro de la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents