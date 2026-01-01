"Tekilazo" en Avilés, mucho ambiente en Castrillón y Corvera, alguna intoxicación etílica y quejas por ruidos: así fue la Nochevieja en la comarca

"Tekilazo" por todo lo alto en Avilés, mucho ambiente en las carpas de Castrillón y Corvera, alguna que otra intoxicación etílica, varias quejas por ruidos y "ningún incidente de gravedad". Ese es el saldo de la Nochevieja en la comarca avilesina, que entró por todo lo alto en 2026.

"Noche tranquila, en la línea de las últimas nocheviejas", señalan fuentes de la Policía Local de Avilés a modo de resumen de cómo fue la noche de salida y entrada de año. "Mucha gente divirtiéndose y no se registró ninguna incidencia más allá de alguna queja por ruidos en domicilios y locales, pequeños botellones o intoxicaciones etílicas que requirieron presencia policial o sanitaria", precisan desde la jefatura de José Cueto.

Uno de los grandes atractivos de la Nochevieja avilesina fue la gran fiesta organizada por el Ayuntamiento en el pabellón de La Magdalena, con la orquesta "Tekila" como gran aliciente. "Acabó en torno a las 5.00 y no hubo incidente alguno", explican desde la Policía Local, que reseñan también que el aforo estuvo completo. Además, otra de las buenas noticias de la noche fue el funcionamiento de los buses lanzadera, por los que pasaron unas 2.200 personas.

Ambiente en Corvera / A. C.

Fiesta en Corvera

El Ayuntamiento también organizó una fiesta en la plaza de Europa de Las Vegas, en la que también se vivió un ambientazo. Fuentes municipales señalan que por la carpa municipal pasaron 1.900 personas. "Hubo muy tranquilidad y sin incidencias", afirman desde el Ayuntamiento.

Ambiente en la carpa de Piedras Blancas / A. C.

Celebración en Castrillón

Más de lo mismo en Castrillón, donde se bailó hasta bien entrada la madrugada, en una noche para recordar.