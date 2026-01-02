Benín es un pequeño país del África Occidental cuya musica sonó ayer tarde como si nada en la Casa de Cultura. Lo hizo a cuenta de una agrupación musical de un veintena de jóvenes que llevan todo el mes de diciembre recorriendo el país para visibilizar los derechos de la infancia.

África suena cercana en el escenario de la Casa de Cultura

La iniciativa del espectáculo que contó con el aplauso de los espectadores avilesinos es de la fundación Juntos por la Vida, que busca dar formación musical y artística a niños y niñas de Benín como complemento a sus estudios y a su formación en valores.

Junto a los africanos, actuó la formación "Anima Voices", un coro de niños que tiene como objetivo "fomentar y desarrollar el talento musical y artístico" de los componentes".

"Esta experiencia les abre muchísimo los ojos, para ellos es una aventura y en el escenario veréis sus caras expresando su alegría", comentó el presidente de la asociación Avimun, José Ramón Silva. Además, el objetivo principal que tiene una iniciativa como esta es que "vean mundo, conozcan otras cosas y así cambien la sociedad, estos niños son el futuro", aclaró Silva.

El proyecto "va mucho más allá de un espectáculo musical, une solidaridad y compromiso junto a la cultura", explicó el concejal de Servicios Sociales Agustín Medina.