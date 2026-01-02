Centros sociales, aparcamiento y concejales en los barrios: las "demandas reales" de los vecinos para este 2026

Avilés suma, de acuerdo al último censo de entidades ciudadanas, dieciocho colectivos que representan los intereses de miles de vecinos. De Jardín de Cantos a La Luz, de Llaranes al Nodo, San Cristóbal o San Juan. Con un 2026 de estrena, las asociaciones de vecinos de Avilés recogen "demandas reales" en su carta a los Reyes Magos municipales: al menos dos centros sociales nuevos –El Quirinal y Villalegre-La Luz–, mejoras en otros ya existentes, el impulso a los planes urbanísticos en la zona sur de Avilés –el Plan General de la ciudad se aprobó hace ahora veinte años–, más plazas de aparcamiento, con especial hincapié en zonas para residentes, y políticas que palien la "gran discriminación" de la zona rural de Avilés con respecto a la zona urbana. Se da el hecho de que este año Avilés ha lanzado por primera vez un Plan de barrios con el horizonte en 2031. Entre los colectivos vecinales hay también una demanda que se repite: "Más presencia de concejales de barrio en los barrios". Por zonas:

Quirinal

En representación de los vecinos del Quirinal, María Antonia Rodríguez demanda la construcción de un centro social en el barrio. Este colectivo, que suma 350 socios, ocupa desde hace años un bajo anejo a las oficinas de la Policía Local, en el estadio Suárez Puerta. También reclama que se cuide el pavimento para evitar caídas. "Pedimos asimismo apoyo del Ayuntamiento y que se nos escuche", sentencia Rodríguez.

Centro

Pilar Rodríguez, en representación de la asociación "Pedro Menéndez", también tiene deberes para el equipo de gobierno: "Me gustaría que buscaran una solución al solar sin edificar que está en El Parche. Es un borrón en medio de la villa", afirma.

Villalegre

Patricia Leya representa a la asociación "El Marapico", un colectivo que tiene un largo listado de deberes para el gobierno local. Por ejemplo: mejoras en el nuevo aparcamiento entre La Luz y Villalegre, "donde aparcan muchísimas caravanas y furgonetas". Reclaman mantenimiento para el skatepark del barrio, limpieza del río y vuelven a la carga con el "pipican" del parque de pumptrack: "El uso que se le da actualmente es para que los señores hagan pis. Esto se lleva pidiendo desde 2018". Mejoras en el parque de perros, y el control de las casas abandonadas o en ruinas del barrio también está entre las prioridades de los vecinos de Villalegre.

Avilés Sur

En esta zona de Avilés existe, además, una plataforma que lidera Xosé Francés. Reclaman a la administración que actúe a nivel urbanístico en el barrio. "Exigimos al Ayuntamiento que después de veinte años desde que se aprobó el PGOU se urbanicen el resto de zonas igual que se va a hacer en el Alto del Vidriero. Luego los promotores ya decidirán si edificar o no, pero nosotros queremos que se urbanice y, sobre todo, que se instalen los recursos para los que había reserva de suelo: para un centro social, para equipamientos deportivos y educativos". Proponen, además, para el nuevo centro sociocultural del barrio un "vértice de confluencia" entre La Luz, el Pozón y Alto Vidriero, donde también está el centro de salud o el centro de personas mayores. "En una zona de no más de 400 metros tendríamos recursos sociales, educativos, culturales y deportivos todos juntos, y de atención al ciudadano". Demandan también una piscina terapéutica para uso comarcal ligada a este equipamiento y la instalación de la Agencia Asturiana de Industrias Culturales.

La Luz

El presidente de la asociación vecinal de La Luz, Héctor Fernández, pide al año recién estrenado: "Deseamos un año lleno de salud, una convivencia en paz y que todos los proyectos que tenemos pendientes de realizar, se lleven a cabo. Prosperidad y poder seguir disfrutando de los nuestros".

Llaranes

La asociación "Santa Bárbara" demanda en su carta para 2026 "más presencia de los concejales en el barrio para poder tener una mejor comunicación con los ciudadanos". Igualmente piden mayor presencia policial. "Pedimos también soluciones para los aparcamiento de la zona de Garajes, ya que la situación cada vez es más complicada, y de la Rocica", dicen. Reivindican también que continúe la limpieza del río Arlós y que se cubra la cancha del parque de La Espina. Aarón Macias, también de Llaranes, pero de la comisión de festejos, demanda la reducción de la burocracia en la organización de eventos. Pide también la colocación de barreras antirruido en la calle Gijón, la recuperación del colegio infantil del barrio o la reurbanización de Bustiello.

Versalles

En representación de los vecinos de "Marcos del Torniello", Antonio Gil pidió más concreción en el llamado Plan de barrios: "En la presentación que hicieron no había nada en concreto, eran datos de población y estadísticas", explica. En Versalles, dice Gil, necesitan dotar de calefacción al auditorio del centro social y ejecutar obras de mejora: "Lleva construido 30 años y el mantenimiento ha sido inexistente".

El Nodo

En El Nodo piden una acera para el tramo de la travesía de la iglesia que va desde la mitad de la subida hasta el templo. El presidente del colectivo vecinal, José Luis Rodríguez, hace hincapié en la importancia de delimitar plazas para motos y señalizar como "verdes" plazas de aparcamiento para residentes. También piden una pista poli deportiva y el arreglo de la escalera que sube de la calle Goleta al Mirador.

San Juan

Luis Sousas, de la asociación La Atalaya de Xagó, no se queda atrás en sus peticiones para 2026, algunas compartidas, en este caso concreto, con el Ayuntamiento de Gozón. "Pedimos al gobierno gozoniego que se repare el centro social, que está en mal estado. Y en Avilés: un aparcamiento para residentes, similar al que existe en Cudillero, que se reduzca la velocidad desde la depuradora al faro con la instalación de pasos elevados, como en cualquier paseo marítimo, y la colocación del ya aprobado parque de gimnasia adaptada", enumera.

Valliniello

Alberto Velasco, de la asociación "Fernández Carbayeda", pide al Ayuntamiento "que deje de tratarnos como ciudadanos de segunda". "Sentimos que las zonas rurales estamos abandonadas y sufrimos una gran discriminación con respecto a la zona urbana de Avilés. En Valliniello no podemos, por ejemplo, trabajar la soledad no deseada cuando la mayoría de las personas tienen series dificultades para trasladarse a cualquier lugar donde se realizan actividades o, simplemente, a un supermercado". Demandan también al gobierno local "que deje de malgastar recursos de manera absurda". "Llevamos años viendo como se gasta el dinero público en inversiones que se podrían ahorrar para destinar a necesidades reales. Por ejemplo: de poco sirve destinar más de 300.000 euros a un parking disuasorio que apenas se utiliza en el PEPA porque no tiene una buena conexión con Avilés. También consideramos una cantidad exagerada 600.000 euros para definir el proyecto de la cocina centralizada que se pretende construir en el antiguo colegio de Valliniello", subraya Velasco.

Jardín de Cantos

En nombre de los vecinos de Jardín de Cantos, Sergio Sanzo, concluye con lo que llama un "regalo de Reyes". "En unos días, adelanta, se desbloqueará la parcela del antiguo club de Cristalería y pasará a ser de titularidad municipal". Los vecinos llevan más de tres décadas de espera. "Nuestro deseo es rellenar ese espacio con un equipamiento que sea esencial para el barrio y que nos dejen participar en la tormenta de ideas para desarrollar una propuesta que se convierta en el nuevo centro neurálgico del barrio y símbolo del resurgir de una zona a la que le toca un lavado de cara en profundidad".