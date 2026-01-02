Chris Claremont, el reinventor de los X-Men, estará en la próxima edición del Celsius 232 en Avilés

La influencia que ha ejercido Stan Lee en el mundo del cómic sólo tiene parangón con la que generó en los años setenta y en los ochenta el guionista británico Chris Claremont, que vuelve este verano a Avilés –la primera vez que vino fue en 2022– para hablar de superpoderes, superpoderosos y seres desconchados. Lo hará como uno de los reyes de la pieza principal de la programación cultural avilesina del año: la edición décimo quinta del Festival Celsius 232 de literatura de ciencia ficción, fantasía y terror (entre el 14 y el 18 de julio próximos).

Su reinado, sin embargo, no será único.

Los organizadores del festival literario avilesino ya cuentan con medio centenar de invitaciones aceptadas. Y si Claremont sobresale, lo hace también Ted Chiang, el autor de «The Arrival. La Llegada» (un encuentro en la tercera fase con el poder de la lingüística de por medio que lo ha hecho tan célebre como para que todos los años el norteamericano sea postulado al premio Nobel de Literatura), un escritor que se ha llevado todos los premios de la narrativa corta de ciencia ficción: varios «Nébula», «John W. Campbell», «Locus» y «Hugo».

Le pasa tanto igual al escritor norteamericano Grady Hendrix, que es el autor de la espeluznante «Brujería para chicas descarriadas» y de la divertidísima «Hörrostor», un hipermercado de muebles embrujado por zombis que se escapan del pasado.

X-Men

Stan Lee es el tipo que se inventó a Thor, a Spiderman, a Daredevil... coronado guionista sideral de la Marvel desde hace ni se sabe. Claremont –y el dibujante Dave Cockrum– pasó a la historia por haber revivido a los X Men, a la patrulla X –para los de mayor edad–: a buena parte de ellos les dio vida desde la nada: a Mística, a Tormenta, a Dientes de Sable... Es decir, es el padre de Lobezno, de buena parte de aquellas criaturas que nacieron con la avería de un superpoder en un mundo que no precisa de ellos.

En la entrevista que hizo con LA NUEVA ESPAÑA en 2022, Claremont explicó lo feliz que fue escribiendo y creando desde la nada a todos los de la Patrulla X. «Fue maravilloso», dijo. Los «X Men» que creó Claremont «son unos personajes mucho, mucho mejores que los que están desarrollándose ahora mismo», concluyó.

«The Walking Dead»

Charlie Adlard es otro de los nombres de redoble salto mortal que conocerá la cara más literaria de la villa de Avilés. El próximo Festival Celsius 232 va a tener por primera vez a uno de los creadores de la serie de cómics que reverdeció –valga la paradoja– los muertos vivientes: «The Walking Dead». Adlard, dibujante británico, se ha encargado de dar la primera forma a personajes tan señeros como Rick, el sheriff que un día en la historia de Robert Kirkland se levanta de la cama de un hospital y el mundo entero ha cambiado más de la cuenta.

«Kult»

Otros dos creadores desde la nada son los suecos Gunilla Jonsson y Michael Petersén. A comienzos de los noventa se inventaron el juego de rol «Kult» que mezclaba teosofía, filosofía y terror contemporáneo.

La primera edición de este juego, la sueca, es 1991. La edición en castellano fue en 1993. De entonces acá tuvo unas cuantas ampliaciones más.

Joe Abercrombie

El británico Joe Abercrombie es uno de los autores predilectos de los organizadores del Celsius. Esta es la décima visita del autor de «Los demonios». Cuenta siempre que en la primera ocasión en que se presentó en Avilés «apenas cuarenta personas» acudieron a su charla. El año pasado, junto a Brandon Sanderson, Barbara Hambley y Jay Kristoff ofrecieron una charla que se llenó en nada: setecientos y pico aficionados para hacer fantástico Avilés.