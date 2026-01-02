Inician una recogida de firmas para recuperar el alumbrado de la variante
Los usuarios consideran "peligrosa" la vía, que tiene las farolas apagadas desde el año 2008
Vecinos de la comarca agrupados en diferentes colectivos han iniciado una recogida de firmas para solicitar que se enciendan las farolas existentes en la variante de Avilés (N-632). El Ministerio de Fomento, propietario de la carretera, apagó las luces de la variante con el inicio de la crisis económica, allá por 2008. El objetivo: reducir el consumo de energía. Desde entonces los vecinos y usuarios de esta vía han alzado la voz en distintas ocasiones: llevan años advirtiendo de la que la N-632 es un peligro para los conductores. La iluminación de variante fue en su día una de las medidas adoptadas por Tráfico con el objetivo de reducir la siniestralidad en la vía, inaugurada en 1990. Los años más negros de la vía fueron 1993 y 1998, con nueve fallecidos cada uno.
Y es que la variante de Avilés –se puso en funcionamiento un 5 de noviembre de 1991– tuvo un efecto inmediato en la descongestión de tráfico por la ciudad, pero también estuvo considerada "punto negro": la vía dejó un reguero de fallecidos y muchos heridos de distinta gravedad. Por esta carretera pasan ahora 19.566 vehículos al día, según los últimos datos de aforo de las carreteras que maneja la Dirección general de Tráfico. Que la iluminación recupere el alumbrado llegó también en los últimos años a los ayuntamientos de Avilés y Castrillón.
A la falta de iluminación artificial, advierten los conductores, el continuo paso de animales salvajes, jabalíes principalmente, hace más peligrosa la circulación. La variante de Avilés suma un total de diez kilómetros.
