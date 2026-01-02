Sus Majestades de Oriente adelantan su llegada a Avilés: cuentan con un séquito de más de 300 personas

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, llegarán como siempre a Avilés a bordo de "La Rechalda", al puerto deportivo de la ría avilesina. Desembarcarán a la altura de las escultura "Avilés" a las 17.30 horas, media hora antes de lo habitual para que niños y mayores tengan margen de movimiento sin apuros. Del puerto deportivo, Sus Majestades serán trasladadas en vehículos escoltados por la Policía Local hasta el patio del colegio público El Quirinal para da inicio a la cabalgata, que está fijado a las 18.30 horas con el recorrido ya conocido por los Reyes de años anteriores.

El contenido de la cabalgata ha sido presentado este viernes por la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, que compareció acompañada de Carlos Mora, presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Avilés, que tradicionalmente han colaborado y formado parte de la cabalgata de Reyes en esta ciudad y este año han dado un paso más y han constituido la Asociación Amigos de los Reyes Magos de Avilés. Su objetivo es la recolección de regalos para las personas más necesitadas y colaborar con la organización de la cabalgata para que sea ágil. El nuevo colectivo pretende también impulsar la cabalgata y favorecer la participación ciudadana en el desarrollo de la misma.

Yolanda Alonso se refirió a la cita del día 5, víspera de Reyes, como "el momento más ilusionante" de las Navidades por lo que implica para los más pequeños y confió en que a pesar de que habrá carbón, la inmensa mayoría de los niños y niñas de Avilés recibirán sus regalos porque se portan bien.

Según explicó la concejala, el cortejo real partirá a las 18.30 horas y estará arropado por un séquito de más de 300 personas que acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar por las calles de Avilés. La comitiva la abrirán marionetas, renos gigantes y bolas de Navidad, para dar paso al Príncipe Aliatar, que llega a Avilés escoltado por una centuria romana y su tradicional séquito de jinetes.

Tras ellos llegará la primera carroza con el Rey Melchor, que vendrá arropado por la música y los recuerdos de la Europa Imperial, con princesas Sisi y príncipes del siglo XVII. Gaspar nos trasladará a Asia con geishas y toques orientales y por último el Rey Baltasar que nos evocará a África y que estará arropado por los miembros del grupo ‘Voces de Benín’, avanzó Alonso.

El diseño de las carrozas reales está basado este año en las escalinatas de los grandes palacios imperiales con colores verdes, rojo, blanco y dorado. Los Reyes Magos junto a sus pajes irán subidos en unos tronos de más de cuatro metros de altura que han sido construidos por el artesano local Miguel Mulero.

Pantalla gigante

La comitiva la cerrará la carroza de los juguetes acompañada de los clásicos soldaditos de plomo, el camión de carbón y el tradicional ‘Mofletes’, que un año más ayudará a Sus Majestades a repartir los regalos a los niños y niñas avilesinos durante la noche más mágica del año. Desde la Plaza de España se podrá seguir todo el recorrido en una pantalla gigante que se habilitará para la ocasión. Además habrá una presentadora que hará más amena la espera desde las 17.20 de la tarde para narrar la llegada a la ría y el transcurrir de la cabalgata por las calles de Avilés.

Recorrido

La comitiva real recorrerá las siguientes calles: tras atravesar Fernando Morán desde el patio del colegio El Quirinal, se dirigirán por Juan XXIII hasta el entronque con Severo Ochoa, allí girarán a la izquierda para tomar la calle Esther Carreño, seguir por Orejas Sierra y enfilar José Cueto. Una vez llegados a la plaza de La Merced girarán a la izquierda por La Cámara para finalizar en plaza de España.

Delante de la Casa Consistorial, les recibirá la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, e integrantes de la Corporación Municipal, y Sus Majestades se dirigirán a los niños y niñas una vez finalizada la Cabalgata. Por último subirán al Hospital Universitario San Agustín a visitar a los niños y niñas ingresados.

Restricciones de estacionamiento y tráfico

Restricciones al estacionamiento: Desde las 15:00 del lunes 5 de enero de 2026 quedará prohibido estacionar en Francisco Orejas Sierra, José Cueto y La Cámara.

Restricciones al tráfico: Entre las 17:00 y las 18:00 horas quedará cortado el tráfico en la Avenida Conde de Guadalhorce, N-633, AS-238 (Avilés-Luanco) y calles colindantes. Desde las 18:30 horas quedará restringido el tráfico en todas las calles del recorrido de la cabalgata.

Seguridad

Efectivos de Cruz Roja, Seguridad y Policía Local velarán por la seguridad y el disfrute durante todo el recorrido. La organización recuerda la prohibición de sprays de serpentinas, petardos y cualquier objeto que pueda afectar al desarrollo de la Cabalgata de Reyes o a los caballos.