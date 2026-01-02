La Policía Local renueva su furgoneta por sistema de "renting"
M. M.
El Ayuntamiento de Avilés ha sacado a licitación el contrato en régimen de arrendamiento sin opción de compra (renting), con mantenimiento y seguro incluido, de un vehículo tipo furgón con destino a la Policía Local de Avilés.
"Teniendo en cuenta la próxima finalización del contrato (vende el 11 de marzo) de cuatro años del vehículo actualmente en servicio en esta Policía Local, es necesario proceder a la contratación de un nuevo vehículo furgón para llevar a cabo el ejercicio de las funciones encomendadas, con la debida antelación, a fin de que no quede desatendido el parque móvil con el que cuenta este Cuerpo policial", explican en la memoria que justifica el renting de la furgoneta para la Policía Local de Avilés.
El presupuesto disponible es de 71.804 euros. Las empresas interesadas tienen hasta el próximo lunes, día 12 de enero, para presentar las ofertas.
