El PP de Avilés exigirá al Pleno aclaraciones sobre la gestión "opaca e incoherente" de la financiación europea de la muralla medieval

El Partido Popular de Avilés denunció este viernes por boca de la portavoz, Esther Llamazares, "la grave incoherencia en la gestión presupuestaria y financiera de la actuación de la muralla medieval, después de constatar que el Ayuntamiento incorporó al presupuesto una financiación europea de 500.000 euros que nunca se ejecutó, se mantuvo artificialmente durante meses y fue finalmente anulada sin una explicación pública clara". Llamazares señaló que “el problema no es la obra de la muralla, que se ha ejecutado, sino la forma en la que el Gobierno municipal ha gestionado su encaje en un Plan aprobado y en el presupuesto”.

Según explicó el PP, el Ayuntamiento incorporó la Muralla como actuación dentro de un Plan de Sostenibilidad Turística aprobado, generando en marzo de 2025 una partida específica de 500.000 euros de financiación europea, pese a que esa inversión no llegó a ejecutarse por esa vía. De hecho, dicha aplicación presupuestaria no registra ninguna ejecución a lo largo de todo el ejercicio. A pesar de ello, tanto el ingreso como el gasto asociado a esa financiación europea se mantuvieron activos en el presupuesto y siguen apareciendo en la información económico-financiera facilitada a noviembre, con una ejecución del 0 %, ofreciendo una imagen distorsionada de la realidad presupuestaria, dijo. “Lo más grave es que el Gobierno municipal mantuvo durante meses en el presupuesto una financiación que sabía que no se iba a ejecutar, sin dar ninguna explicación pública”, advirtió Llamazares.

"No es hasta una modificación presupuestaria aprobada en noviembre de 2025 cuando el Ayuntamiento procede a anular la generación de crédito, eliminando finalmente esos 500.000 euros. Sin embargo, esta anulación no se refleja de forma clara ni transparente en la información económico-financiera que se traslada, lo que impide conocer con precisión cuándo y por qué se tomó realmente esa decisión", siempre según la portavoz popular. Para el PP, esta forma de actuar "evidencia improvisación, falta de rigor presupuestario y opacidad, especialmente tratándose de fondos europeos, que exigen el máximo nivel de planificación, trazabilidad y transparencia".“No se puede incorporar una financiación que se sabe que no se va a ejecutar, mantenerla viva durante meses y retirarla después sin explicaciones. Eso no es una cuestión técnica: es una mala práctica presupuestaria”, concluyó Llamazares.

Ante estos hechos, el Partido Popular exigirá explicaciones al Gobierno municipal en el próximo Pleno y plantea, entre otras, las siguientes preguntas: "¿Con qué conocimiento previo se aprobó la incorporación de una financiación europea de 500.000 euros para una actuación que finalmente no se iba a ejecutar por esa vía?", "¿Por qué se mantuvo esa partida activa en la información económico-financiera hasta el mes de noviembre, pese a su ejecución nula?" y "¿Qué información se trasladó realmente a la Comisión de Seguimiento para justificar la anulación de la generación de crédito?"