La suerte hace escala en Piedras Blancas antes que los Reyes Magos: premio de segunda categoría del sorteo Euromillones
S. C.
El sorteo de EuroMillones ha hecho escala este viernes en la localidad de Piedras Blancas, a pocos días de la llegada de los Reyes Mayos. Un boleto de Segunda Categoría (5 + 1) sellado en el Despacho Receptor nº 57.660, situado en Avenida Alcalde José Fernandín, 26, ha resultado premiado con 181.127 euros. De Segunda Categoría se han sellado otros tres boletos además del de Asturias. La combinación de la suerte ha sido la formada por los números 46, 42, 27, 44 y 8. Los números Estrellas han sido el 10 y el 1. En el sorteo de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).
Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 41 millones de euros. Además, el boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 155 de Barcelona, situada en Hostafrancs de Sió, 26 Bajo-6.
- La sangría comercial de Avilés suma nuevos cierres en la Cámara y en Doctor Graíño
- Esto es lo que tendrá que pagar el Ayuntamiento de Avilés (y es mucho dinero) a una vecina que resbaló en La Cámara "por el mal estado del firme"
- Inician una recogida de firmas para recuperar el alumbrado de la variante
- Sara Solís, una avilesina adelantada en la cirugía de trasplantes cardiacos: 'En España todos somos donantes de órganos, salvo que la familia diga lo contrario
- Tekilazo' en Avilés, mucho ambiente en Castrillón y Corvera, alguna intoxicación etílica y quejas por ruidos: así fue la Nochevieja en la comarca
- La especie invasora (originaria de Nueva Zelanda y Australia) que 'desaparece' de la ría de Avilés: 'Ya no llega al 20% de la población
- Fallece José Ramón González, fundador de Astel
- La primera recién nacida avilesina del año es de Corvera, se llama María y llega a una familia numerosa con tres hermanos