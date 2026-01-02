La suerte hace escala en Piedras Blancas antes que los Reyes Magos: premio de segunda categoría del sorteo Euromillones

El sorteo de EuroMillones ha hecho escala este viernes en la localidad de Piedras Blancas, a pocos días de la llegada de los Reyes Mayos. Un boleto de Segunda Categoría (5 + 1) sellado en el Despacho Receptor nº 57.660, situado en Avenida Alcalde José Fernandín, 26, ha resultado premiado con 181.127 euros. De Segunda Categoría se han sellado otros tres boletos además del de Asturias. La combinación de la suerte ha sido la formada por los números 46, 42, 27, 44 y 8. Los números Estrellas han sido el 10 y el 1. En el sorteo de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 41 millones de euros. Además, el boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 155 de Barcelona, situada en Hostafrancs de Sió, 26 Bajo-6.