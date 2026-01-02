Esto es lo que tendrá que pagar el Ayuntamiento de Avilés (y es mucho dinero) a una vecina que resbaló en La Cámara "por el mal estado del firme"

El Ayuntamiento de Avilés ha sido condenado al pago de una indemnización de 9.816,97 euros a una mujer que padeció una fractura en un hombro tras sufrir un resbalón y caer al suelo un día de lluvia en La Cámara.

Los hechos, tal y como consta en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, tuvieron lugar el 5 de agosto de 2022. Era una mañana lluviosa cuando, a las 12.30 horas, la afectada sufrió un resbalón cuando transitaba por la céntrica calle de La Cámara, a la altura del número 10, y cayó al suelo.

La víctima fue trasladada al Hospital Universitario San Agustín, donde se le diagnosticó una fractura no desplazada de troquiter en el hombro derecho. La lesión requirió de tratamiento farmacológico y un prolongado proceso de rehabilitación, que le dejó una ligera limitación en la movilidad de ese brazo.

La víctima, que tardó 188 días en recuperarse, achacó la caída al mal estado del firme, por lo que pidió una indemnización de 9.816,97 euros al Ayuntamiento. Esta petición fue rechazada por el Consistorio, que consideró no tener ningún tipo de responsabilidad en el suceso.

Tras esta resolución, la afectada inició el trámite por la vía judicial. En este caso se presentó un informe pericial técnico del 17 de marzo de 2023 en el que se acreditó que en ese tramo de la calle, ubicado entre una óptica y una cadena de productos cosméticos, "existían baldosas sin tratamiento antideslizante, con grietas y deterioros que disminuían notablemente su adherencia, incumpliendo la normativa sobre accesibilidad y seguridad de los espacios públicos".

Por su parte, el Ayuntamiento y su aseguradora alegaron que no había constancia del mal estado de la vía, por no existir avisos previos de incidencias, sosteniendo que La Cámara se encontraba en buen estado en ese tramo y exculpándose de cualquier tipo de responsabilidad. Asimismo, el Ayuntamiento que solicitó que en caso de considerarse que incurría en algún tipo de culpa ésta fuese compartida con la aseguradora, y también impugnó la cantidad exigida por la víctima, que consideraron "excesiva".

Pese a ello, el magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo reconoció el derecho de la demandante a ser indemnizada con 9.816,97 euros más los intereses correspondientes desde la fecha de la reclamación administrativa. También al abono de la costas. Este fallo es firme.