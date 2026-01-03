Aliatar ya recibe a los niños en el Ayuntamiento de Avilés
El príncipe Aliatar ya ha llegado a Avilés y en los próximos días recogerá cartas y deseos de las niñas y niños de Avilés para los Reyes Magos. Hoy estará en el vestíbulo del Ayuntamiento en horario de mañana y tarde, de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. En la imagen, Nicolás Granda, Óliver González y Martín Granda, con Aliatar. Esta tarde se escenificará la llegada de los Reyes Magos en el belén viviente de San Cristóbal. A partir de las 18.00 horas.
