Avilés mejora su inversión social por habitante y supera la media regional y nacional

Avilés pasó del notable alto al sobresaliente en inversión social por persona a lo largo de 2024, de acuerdo al informe anual que acaba de hacer público la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Traducido a cifras: 143,49 euros por vecino y año son los que invirtió el área de Servicios Sociales en 2023, una cantidad que ascendió hasta los 160,88 euros el año pasado, casi 60 euros más que la mediana regional, de 105,09 euros, y también muy por encima de la media de ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes del país, que se sitúa en 106,48 euros por habitante.

En el informe constan 45 ayuntamientos etiquetados como "pobres" por su gasto social, por debajo de los 63, 89 euros por vecino y 27 con el título de "excelentes": superan los 200 euros por habitante. Entre estos, solo dos capitales de provincia, Barcelona y Bilbao. "Avilés no es excelente, pero tampoco pobre", apunta Manuel Fuentes Jiménez, coordinador del estudio.

¿El futuro? Si se mide en números, crece. La concejalía de Agustín Medina, de IU, se enfrenta a un nuevo presupuesto que, en cifras redondas, suma 7,4 millones (6,5 en 2024). El reto, como dijo el propio concejal días atrás: "Generar oportunidades para que todas las personas puedan tener un proyecto de vida, independientemente del sexo, de la raza, de la discapacidad que tengan, de la edad....". Precisó: "Nosotros tenemos un enfoque comunitario. Uno de nuestros objetivos es tejer alianzas tanto entre concejalías, como pueden ser las de Vivienda o Educación, con las que tenemos mucha relación, como con entidades del tercer sector".

Gasto social por año

En Avilés el gasto social va en aumento: en 2019 Avilés destinó 106,46 euros por habitante en inversión social; en 2020, 119 euros; en 2021, 132 euros ; en 2022, 137 euros; en 2023, 143,49 y en 2024, los citados 160,88 euros. Estos dineros se traducen en políticas sociales. Con estos dineros, Avilés pretende, de acuerdo al borrador de presupuesto, consolidar proyectos ya existentes en materia de Servicios Sociales, un área que presta en torno a 14.000 atenciones directas y gestiona más de 5.000 prestaciones al año, garantizando los derechos sociales y la calidad de vida de la ciudadanía.

Prespuesto

Así, por ejemplo, el presupuesto para Acción Social crece un 3,4 por ciento, hasta 1,5 millones de euros, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas sin hogar, prestar ayudas de emergencia social o ayudas al transporte para personas mayores. También se incrementan las subvenciones para asociaciones de acción social y se consolidan las subvenciones a proyectos de inclusión social, que son aquellos que posibilitan llevar a cabo un trabajo en red para llegar a más personas. Esto llevado a números significa que a ayudas económicas de acción social se inyectarán 500.000 euros "para hacer frente a ayudas de necesidades básicas y al pago del alquiler destinadas a personas en situación de vulnerabilidad".

Criterios

El informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales analiza no solo la inversión por habitante efectuada por un ayuntamiento, también la constancia en el gasto social respecto al ejercicio precedente, e l porcentaje de gasto social llevado a cabo por un Ayuntamiento respecto al gasto total –debe ser superior al 10 por ciento del total liquidado por el Ayuntamiento en el ejercicio 2024– y la trasparencia financiera. En el último informe, de los 27 ayuntamiento "excelentes" en inversión social, catorce repiten. Por comunidades, Madrid y Valencia alcanzan el 65 por ciento de los ayuntamientos "pobres" en Servicios Sociales de todo el país, de acuerdo al estudio.

Código Postal

"Los datos vuelven a reflejar claramente la enorme desigualdad de la inversión en servicios sociales, reforzando la teoría de que el código postal es determinante en la inversión y en los derechos sociales que reciben los ciudadanos, en contraposición a los principios de universalidad y equidad que debieran operar sistemáticamente en el Sistema Público de Servicios Sociales", explican en el informe, en el que ponen como ejemplo: en Barcelona la inversión social por habitante es de 288,07 euros por habitante y año; en Badajoz, 58,44 euros.