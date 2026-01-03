Cambios en la circulación en el centro de Avilés: nueva dirección prohibida en una calle principal

Cambios en el tráfico en el centro de Avilés. El Ayuntamiento reordenará la circulación en la calle La Cámara y la avenida de Alemania para "mejorar la fluidez" y "habilitar nuevas plazas de aparcamiento". El Ayuntamiento ya ha sacado a licitación esta actuación, que tiene un presupuesto de 132.599,37 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses.

Cambios en La Cámara

En La Cámara, la idea es actuar en la intersección entre la avenida de Alemania y Pruneda. El Ayuntamiento tiene previsto deja únicamente en servicio el carril que baja de La Cámara a Pruneda. En ese tramo de la vía se habilitarán plazas de aparcamiento en batería a ambos lados.

Cambios en la avenida de Alemania

En la avenida de Alemania los cambios llegarán en la sección que va de La Cámara a José Manuel Pedregal. Se modificará el sentido de uno de los dos carriles actuales para permitir la circulación hacia La Cámara de los tráficos procedentes de José Manuel Pedregal.

Asimismo, la intención es llevar a cabo mejoras en los pasos peatonales para adaptarlos a la nueva normativa y las aceras. También se crearán isletas para delimitar carriles y se incorporarán espacios verdes.

“Con esta intervención que ahora se licita en la prolongación de la Cámara buscamos mejorar la movilidad y el estacionamiento en un entorno próximo al centro de la ciudad y de las zonas recientemente urbanizadas en el entorno de La Merced. Se trata de intervenciones que tienen que ver mucho con el cómo nos movemos en este entorno. Mejorando la circulación y haciendo que la prolongación de la Cámara sea exclusivamente de salida podemos, además, dar respuesta a otro compromiso que habíamos adquirido, que era incrementar las plazas de estacionamiento en el entorno de las zonas urbanizadas", explica el concejal de Servicios Urbanos y Movilidad, el socialista Pelayo García.

"Además, vamos a permitir que los residentes en ese tramo de la prolongación de la Cámara puedan acceder desde la Cámara, desde José Manuel Pedregal y, al mismo tiempo, que en la salida hacia Pruneda y Avenida de la Constitución puedan hacerlo tanto a sentido derecho como izquierdo. Y esta intervención con la ampliación de acera y zona verde, en un tramo en el que se ha producido un descenso del tráfico, nos permite definir una actuación más coherente con los tiempos actuales que vivimos en ese entorno. Esta intervención, además, es la primera que se proyecta cumpliendo la nueva normativa sobre los pasos de peatones, que obliga a dejar un espacio de visibilidad en los en las proximidades de los pasos de peatones, precisamente para mejorar su seguridad. Por tanto, este proyecto se ha adaptado a esta nueva normativa en cuanto a las definiciones que hace la DGT. Y es una actuación complementaria a las intervenciones en el centro de la ciudad", abunda García.

Mejora de la movilidad y plazas de estacionamiento

Esta actuación se suma a la que el Ayuntamiento de Avilés llevará a cabo en la Avenida de San Agustín donde se reordenará el aparcamiento para crear un total de 54 plazas para turismos, 2 reservadas para personas con movilidad reducida y 3 para motos. El objetivo de esta intervención es recuperar y mantener las plazas de aparcamiento que se han tenido que eliminar debido a la puesta en marcha, por parte del Principado, de un nuevo carril bus.

El proyecto, en fase de desarrollo, cuenta con un presupuesto de 274.103,90 euros (IVA incluido) y supone la modificación de la isleta de aparcamiento y la renovación completa de las redes de servicios urbanos: abastecimiento, saneamiento, pluviales y alumbrado.

También se ha llevado a cabo una ampliación de plazas de aparcamiento en el entorno de la estación de autobuses. Allí, de forma complementaria a las obras de intercambiador que ha realizado el Principado de Asturias, el Ayuntamiento habilitó 25 plazas de aparcamiento y 2 plazas de movilidad reducida.