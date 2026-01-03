El Cartero real recorre el centro del Carbayedo subido en una carroza
El cartero real visitó ayer, invitado por los comerciantes, el barrio del Carbayedo. Subido en una carroza que partió de las inmediaciones del colegio Palacio Valdés, el mensajero real siguió un itinerario por las principales calles del barrio haciendo las delicias de los más pequeños: Jiménez Díaz, Ramón y Cajal, Doctor Marañón, calle Carbayedo y Avenida Portugal, para finalizar de nuevo en el edificio municipal, donde el Cartero real recibió a los más pequeños. Los establecimientos comerciales del Carbayedo adheridos a Disfruta Carbayedo ofrecieron cartas para que los pequeños pudieran escribir sus deseos y posteriormente entregarlos al Cartero Real para que se los haga llegar a los Reyes Magos.
