CC OO de Azsa rechaza 14 despedidos que se ejecutarán este año

Comisiones Obreras (CC OO) de Asturiana de Zinc (Azsa) destacó que la empresa metalúrgica tiene previsto "despedir este año a 14 personas" a cuenta "de un expediente de regulación injusto e injustificado, firmado en 2021 por SITAZ y USO, que continúa traduciéndose en despidos y pérdida de empleo".

Y es "injusto e injustificado", señala la formación minoritaria, porque "durante 2025, los precios de los productos que comercializa la empresa han tenido una evolución extraordinaria: el oro se revalorizó en torno a un 65 %, la plata superó incrementos del 140 %, el cobre subió cerca de un 40 %, y tanto el zinc como el plomo cerraron el año al alza. El ácido sulfúrico incrementó su valor de mercado en torno a un 20 % interanual en Europa".

Ese expediente que rechaza la central sindical es el que vino parejo con la puesta en marcha de la nueva nave de electrólisis en la fábrica de San Juan de Nieva. "Desde Comisiones Obreras lo decimos con total claridad: sobran despidos y faltan trabajadores. En 2026 vamos a dar respuesta sindical y legal a una política que no tiene respaldo ni en la realidad productiva ni en la económica", señala.

Sueldos

El sindicato CC OO considera que los resultados de explotación de la compañía "nunca alcanzan" a los trabajadores. Para el sindicato "se consolida así una dinámica profundamente injusta, en la que la riqueza que genera la plantilla se desplaza hacia arriba, con la cobertura y el respaldo del sindicato mayoritario de la empresa, SITAZ, que cumpliendo su propósito, renuncia a defender a los trabajadores para alinearse con la dirección".

La empresa Asturiana de Zinc (Azsa), del grupo Glencore, es la principal fundidora de zinc del planeta. n