La construcción del nuevo horno de Saint-Gobain en Avilés, en el centro de la disputa entre empresa y trabajadores

La dirección de la multinacional Saint-Gobain Cristalería tiene claro el objetivo de que los sueldos de sus empleados en Avilés reduzcan su crecimiento a solo un uno por ciento durante el período de vigencia del próximo convenio (lo que está sobre la meses son cinco años).

La empresa propuso hace unos días a los sindicatos esta medida y otras más –reducir su aportación al plan de pensiones de un 3 a un uno por ciento, por ejemplo–, aunque lo había empezado a deslizar en reuniones "informales" –así las llamaron– a finales del pasado verano, justo después de que se hubieran solucionado las dos averías del horno float que pararon la producción en La Maruca. No consiguió que los representantes sindicales las aceptaran: le dijeron que no estaban dispuestos a perder el 20 por ciento de sus sueldos (por entonces por ahí andaba la quita)

Tras seis reuniones del convenio –esta vez "formales"–, el pasado día 23 llegó el séptimo encuentro: el de la propuesta definitiva de la empresa (los sindicatos mayoritarios lo llamaron así; los otros, los minoritarios, hablaron de "preacuerdo"), una propuesta definitiva que implicaba la rebaja salarial que CSI calculó en un 13 por ciento en cinco años. CC OO y SOMA-FITAG-UGT firmaron la propuesta –CSI no lo hizo–.

Para darle validez, había que someterlo a escrutinio de las asambleas generales –están previstas para después de Reyes–, es decir, la empresa ha puesto sobre los hombros de los representantes sindicales la espada de Damocles del porvenir de la fábrica de Avilés. Dejó por escrito que el acuerdo que defiende "asegura la construcción de un nuevo horno", que es el elemento crucial en la fábrica de La Maruca: o los trabajadores aceptan su propuesta o el porvenir se vuelve turbio.

Se da la circunstancia de que los trabajadores de la multinacional habían iniciado la negociación del convenio actual con una idea clara: que no iban a pagar ellos la construcción del nuevo horno. La empresa no era de la misma opinión. En todo caso, la dirección de la compañía era partidaria de una merma sobrevenida en la masa salarial de los trabajadores de la compañía. "Nuestros sueldos, que somos unos trescientos, poco pueden ayudar a construir el horno", apuntaron fuentes sindicales.

Mientras llegan las asambleas generales, ayer se celebró una parcial (de CC OO). A resultas de ella, su sección sindical ha matizado su toma de postura del día 23: "No vamos a respaldar ni proponer en referéndum medidas que supongan precarización o pérdida de derechos laborales, especialmente cuando no se han explorado vías reales de negociación para lograr un convenio justo y adaptado a la realidad laboral". Y reprochó: "La empresa parece querer construir un relato para trasladar a la multinacional — e incluso justificar públicamente ante autoridades políticas y la población de la comarca— que los trabajadores nos negamos a negociar o a mejorar la competitividad".

La sección sindical de SOMA-FITAG-UGT tiene previsto reunir a los suyos el próximo lunes. En el orden del día prima "la reconstrucción del horno".

Lo que viene

Lo que está encima de la mesa son dos posturas que a fecha de hoy distan mucho de estar cerca: los trabajadores quieren defender los derechos adquiridos y la dirección considera que la inversión en el horno tiene aranceles que abonar (se garantiza el futuro de la fábrica en Asturias, una de las más antiguas del Principado).

El horno actualmente no está en sus mejores horas (es de 2008 y su vida activa no supera los tres lustros): este verano vivió dos averías consecutivas que casi hizo que se viniera abajo. Los trabajadores califican la viabilidad de la infraestructura como "hiperprecaria", con la bóveda temblando. Y, en la comarca del Bierzo, hay un proyecto de un nuevo horno.