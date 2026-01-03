Foro se rearma en Avilés con una directiva liderada por Fernández del Viso

Foro Asturias se rearma en Avilés. El pasado 18 de diciembre se aprobó el nombramiento de la nueva comisión directiva de Foro en la ciudad, que coordinará José Alfredo García Fernández del Viso. El avilesino , que fue, entre otros cargos, presidente del sindicato Manos Limpias de Asturias, asume la responsabilidad de liderar el proyecto de Foro Asturias en la comarca avilesina "con el objetivo de reforzar la implantación del partido, ampliar su base social y acercar la acción política a los vecinos de Avilés". La nueva dirección local apuesta "por un equipo renovado, plural y con arraigo en el territorio, que combina experiencia política y compromiso con el proyecto asturianista y municipalista de Foro Asturias".

Junto a José Alfredo García Fernández del Viso forman parte de la Comisión Directiva los siguientes afilados: Mercedes Pinto, Llara González (Foro Asturias Joven), Fernando Quintanilla, Patricia Martínez y Alejandro Manzano.

José Alfredo García Fernández del Viso, de 48 años, es natural de Avilés. Dispone de experiencia en el ámbito político y público, con el desempeño en el pasado de algunos cargos en materia municipal y autonómica. Afronta esta nueva responsabilidad con la voluntad de "reforzar el proyecto de Foro en Avilés y su comarca, escuchar a la ciudadanía y defender los intereses del territorio desde una perspectiva municipalista y plenamente comprometida con Asturias".