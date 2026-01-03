Piedras Blancas busca al "nuevo rico" del Euromillones: "Seguramente es un cliente habitual"

"Aún no sabemos quién es el premiado, pero seguramente sea un cliente habitual. Me gustaría mucho que le haya tocado a alguien de Piedras Blancas", reconoce María Cachero, trabajadora del despacho de lotería "Esperanza", ubicado en el centro de la capital de Castrillón. Durante toda la mañana el local tenido un sinfín de gente preguntando por el último premio que han repartido. La administración selló un boleto de Segunda Categoría del sorteo de Euromillones, galardonado con 181.127 euros. "Estamos muy contentos", reconoce la castrillonense.

"Creemos que es un vecino de Piedras Blancas, porque aquí la clientela suele ser muy habitual", explica Cachero, que mientras responde atiende a una persona que se quedó cerca de llevarse el premio. "Por ahora nadie se ha acercado a celebrar o a decirnos que le ha tocado. Seguimos a la espera", apunta.

Aunque el sorteo de la lotería de Navidad fue esquivo con Asturias, parece que la suerte vuelve a sonreír al Principado. "Nosotros ya hemos dado varios premios a lo largo de nuestra trayectoria y, con el número de la casa, nos quedamos cerca de la de Navidad. Esperemos que esto sea el preludio de un gran sorteo del Niño, ojalá sea que estamos llamando de nuevo a la suerte", desea la castrillonense.

El sorteo de EuroMillones hizo escala este viernes en la localidad de Piedras Blancas, a pocos días de la llegada de los Reyes Mayos. Un boleto de Segunda Categoría (5 + 1) sellado en el Despacho Receptor nº 57.660, situado en Avenida Alcalde José Fernandín, 26, resultó premiado con 181.127 euros. De Segunda Categoría se sellaron otros tres boletos además del de Asturias. La combinación ganadora ha sido la formada por los números 46, 42, 27, 44 y 8. Los números Estrellas han sido el 10 y el 1. En el sorteo no existiero boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).