El PP de Castrillón defiende el reparto de subvenciones deportivas

"Aquí no hay ni criterios políticos, ni opiniones personales, ni nada subjetivo. Aquí hay unas bases predefinidas". Con estas palabras defiende la concejala de Deportes, Festejos y Turismo, Marián González-Carbajal la asignación de subvenciones a entidades deportivas en el concejo. Esta justificación llega después de que el Club Castrillón de Triatlón anunciase que desiste de la organización del Duatlón, tras serles asignado una subvención de 1.369,07 euros, una cifra sensiblemente inferior a la que afirman haber pactado previamente con el Ayuntamiento: 2.000 euros.

"Podemos entender que los clubes tuvieran unas expectativas, quizás basadas en resultados anteriores, pero en ningún caso se puede comprometer previamente un importe determinado para cada evento, porque al estar en concurrencia competitiva, depende de las solicitudes que resulten merecedoras de la ayuda y en qué medida, por tanto, hasta que no se cierra el proceso, es imposible saber con qué importe contará cada entidad", argumenta la edil.

De celebrarse, ésta sería la decimoséptima edición del Duatlón de Castrillón, prueba federada y que supone el Campeonato de Asturias.