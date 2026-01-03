Quejas por el "estado de abandono" de Raíces: "Falta mantenimiento"
Los socialistas achacan esta situación a una mala gestión y a la escasa ejecución presupuestaria
Quejas por el "estado de abandono" de Raíces. El grupo municipal socialista de Castrillón denuncia "falta de gestión y mantenimiento del actual gobierno municipal, del Partido Popular", en la localidad castrillonense. El PSOE denuncia que los parques presentan "un estado lamentable", que hay "baches que llevan más de dos años sin arreglar", aceras "con baldosas levantadas" o "bancos sin pintar". "Este abandono tiene una explicación clara: la falta de ejecución del presupuesto municipal", sentencia el edil Iván López Reguero.
"El gobierno del PP aprobó el presupuesto tarde, en el mes de agosto, y cerró el año sin ejecutar partidas fundamentales de mantenimiento, dejando líneas enteras sin tocar, como la destinada al mantenimiento de los parques biosaludables. Es decir, no solo llegaron tarde, sino que ni siquiera fueron capaces de gastar el dinero previsto para cuidar los espacios públicos", ahonda López Reguero, que agrega: "Castrillón muestra hoy una imagen de dejadez impropia de un concejo que presume de calidad de vida y servicios públicos".
