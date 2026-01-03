La Santa Cruz dona 300 euros para las obras en San Antonio de Padua
La Hermandad de la Santa Cruz ha decidido apoyar a la iglesia de San Antonio de Padua con 300 euros para las obras que se están efectuando en el templo, entre las que se encuentra la instalación de una rampa de acceso para personas con movilidad reducida o dar una capa de pintura al interior de la iglesia. La cofradía ha tomado esta decisión tras el cierre de las cuentas de 2025.
Precisamente, en el año finalizado, la Santa Cruz llegó a donar más de 16.000 euros diferentes causas y entidades. Esto ha sido posible gracias a las numerosas actividades y proyectos desarrollados por la hermandad. Entre ellas, por citar algunas, se encuentran las Brazadas solidarias, su tradicional gala solidaria, los conciertos o la venta de lotería. Desde la entidad agradecen la labor de todos sus colaboradores para la consecución de estos éxitos.
