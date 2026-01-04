Anuncian cortes de agua en estos dos barrios de Avilés que afectarán a más de 300 hogares (y durarán 6 horas)

La sociedad Aguas de Avilés llevará a cabo un corte programado del suministro de agua el próximo miércoles 7 de enero, en horario de 9.00 a 15.00 horas, en varias calles de los barrios de La Magdalena y La Grandiella, con motivo de la ejecución de trabajos destinados a la mejora de la red municipal de abastecimiento.

La interrupción del servicio afectará a un total de 302 contratos, entre los que se incluyen usuarios de carácter doméstico, industrial y comercial. Según ha informado la empresa suministradora, las calles en las que se producirá la suspensión temporal del suministro son Ería de Corros, Molinos, La Magdalena, Grandiella, avenida Leopoldo Alas "Clarín", Pedro Lucuce y Ponte, Piqueros, Barrial y Calleja Viuda.

Desde Aguas de Avilés se recomienda a los vecinos y establecimientos afectados que revisen previamente que no quede ningún grifo abierto durante el periodo del corte, con el fin de evitar posibles fugas o pérdidas innecesarias de agua una vez que se restablezca el servicio. Asimismo, se aconseja no hacer uso de electrodomésticos que requieran conexión a la red, como lavadoras o lavavajillas, durante el horario de la interrupción.

La reanudación del suministro se realizará de forma progresiva, por lo que el tiempo necesario para recuperar las condiciones habituales de presión y caudal podrá variar en función de la zona. Para facilitar la información a los usuarios, en la sección "Mapa de Obras y Afectaciones" de la página web de Aguas de Avilés se encuentra disponible un plano actualizado de las áreas afectadas, accesible en tiempo real.