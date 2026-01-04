Avilés abre el año con una combinación de teatro y musicales: "Música para Hitler", "Un monstruo viene a verme" y "Sonrisas y lágrimas"

Lo más inmediato –el viernes y el sábado que viene: ya mismo– va camino de colgar dos carteles de "sold out" consecutivos en el teatro Palacio Valdés: los primeros del año. La culpa la tienen Carlos Hipólito y Kiti Mánver, que son dos de los protagonistas de "Música para Hitler", un drama que escribieron Juan Carlos Rubio y Yolanda García Serrano –lo dirige el primero– y cuyo reparto completa Dani Muriel. Sale Pau Casals en el exilio francés justo cuando recibe una invitación envenenada: Adolf Hitler quiere escuchar en carne mortal al maestro del cello, el del "Cant dels occels".

Un momento de la representación gijonesa de "Un monstruo viene a verme". / Juan Plaza

La programación teatral en Avilés –primero en el teatro Palacio Valdés y, después, en el auditorio del Centro Niemeyer– hace años que se ha convertido en seña de identidad local, medalla dorada incluida. El año pasado dejó huella con las representaciones repetidas de "Escenas de la vida conyugal" de Ricardo Darín e Ingmar Bergman; el de "Los dos hidalgos de Verona", de Declan Donnellan y William Shakespeare; el de "Blaubeeren" de Sergio Peris-Mencheta y, últimamente, de "1936", el tercer "shock" como una verdadera ópera a todo meter.

Imagen promocional de "Música para Hitler". / David Ruano

Lo que está por venir en las próximas semanas son también funciones dobles: las dos de "Música para Hitler" de los próximos 9 y 10 de este mes se combinan con las dos de "Un monstruo viene a verme", que "La Joven" va a hacer en el teatro Palacio Valdés el próximo día 16.

La primera de estas funciones será una "matiné" para escolares avilesinos (el Ayuntamiento trabaja desde hace la cantera de espectadores). La de por la tarde, no. Este espectáculo y el de Rubio y Carlos Hipólito vienen a Avilés con el programa Platea.

"Un monstruo viene a verme" es una producción que, como la película homónima de Jota Bayona, se basa en la novela de Patrick Ness. Cuentan en "La Joven" que "el proyecto está enmarcado dentro del eje de divulgación de la iniciativa ‘Todos Contra el Cáncer’, liderada por la Asociación Española Contra el Cáncer, contribuyendo a concienciar a la sociedad e incrementar los recursos disponibles para la prevención, investigación y detección precoz del cáncer con el objetivo de alcanzar el gran reto de superar el 70% de supervivencia en 2030".

La programación más cercana del Palacio Valdés lleva ya algunos años haciendo que convivan espectáculos teatrales con los musicales. El primero del año será "Sonrisas y lágrimas". Los días 6,7 y 8 de febrero es cuando el odeón avilesino tiene previsto ser el escenario del desarrollo de la familia Von Trap. El musical es una producción de Theatre Properties, los mismos que trajeron a Avilés "Romeo y Julieta" y "Peter", sobre el País de Nunca Jamás.

"Survival"

El final de este mismo mes de enero, el día 29, concretamente, está reservado para un nuevo estreno nacional de Emilio Ruiz Barrachina. Se trata de "Survival", que se basa en la novela del escritor uruguayo-avilesino Manuel García Rubio "Gran bar distopía", una comedia sobre el fin del mundo que protagonizan Fran Antón y Rebeca Arrose.