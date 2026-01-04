El "boom" de las viviendas de uso turístico en Avilés en cifras: así ha evolucionado el sector en el último año

El auge de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) sigue imparable en Avilés. Según el registro del Principado de Asturias, a lo largo del año pasado el concejo sumó 136 nuevas camas en este tipo de establecimientos, divididas en 26 viviendas. El casco antiguo y sus calles adyacentes concentran el grueso de estos negocios a los que la administración quiere poner coto.

El pasado 2025 será, sin lugar a dudas, uno de los años clave en el crecimiento de las VUT en Avilés. Por dos motivos fundamentales: en enero se supo que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias tumbaba definitivamente el decreto de Alcaldía que regulaba las licencias de este tipo de establecimientos en Avilés, tras un recurso interpuesto por Vox al que ya había dado la razón el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo.

Y también porque el año pasado tuvo lugar un hito significativo: por primera vez las VUT sumaron más camas que los hoteles en el concejo. El pasado mes de junio, las viviendas turísticas traspasaron la barrera de las 702 camas, que son las que ofertan actualmente los hoteles del municipio. Actualmente, ese "sorpasso" se ha consolidado, con un total de 777 camas, divididas en 160 establecimientos VUT.

Poner coto a estas viviendas es una de las prioridades de la administración. Desde abril, para dar de alta una vivienda turística es necesario contar con la aprobación de la comunidad de propietarios. Además, es obligatorio obtener licencia municipal y alistarse en el registro del Principado. Quebrantar estas normas puede conllevar multas de hasta 600.000 euros.

Asimismo, el Ayuntamiento tiene entre sus planes tratar de regular las viviendas. Tras el revés judicial del año pasado, la intención del ejecutivo municipal es regular las VUT a través de la revisión del Plan General de Ordenación, que el Consistorio tiene previsto iniciar a lo largo de este año. Si bien, por el momento no se ha concretado cómo.

La tramitación actual no convence a todos los propietarios de viviendas, que denuncian que se ven envueltos "en una maraña administrativa" para dar de alta sus VUT. "Con el alquiler convencional te enfrentas a los inquiocupas, y para dar de alta una vivienda turística acabas gastando un dineral en trámites", critica una empresaria que tiene varias viviendas en Avilés inscritas en el registro autonómico y que pide mantener el anonimato y que sostiene que el miedo a los turistas es "infundado": "Es mentira que generen problemas".