Daorje mantiene a la mitad de sus trabajadores de Avilés regulados hasta finales de mes por la situación en Arcelor-Mittal

La mitad de los trabajadores del departamento de mantenimiento que la empresa Daorje tiene destinados en las instalaciones de ArcelorMittal en Avilés –alrededor de cuarenta– están regulados desde mediados del mes pasado y lo van a seguir estando "hasta finales de enero". Además, el mantenimiento en la gran siderúrgica "está bajo mínimos", señala la plantilla que eleva la voz porque considera que esta situación lo único que provoca es "incertidumbre" en la principal de las empresas auxiliares de la multinacional.

La razón de que la empresa haya activado el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) –recién renovado, además– es doble. Los trabajadores de la industria auxiliar lo achacan a la situación en que se encuentra el horno alto B de Veriña, en Gijón. La multinacional lo tiene apagado desde finales de octubre y ayer mismo anunció que pensaba reactivar las operaciones de reencendido.

Los trabajadores de Daorje consideran, sin embargo, que su situación también tiene explicación en "cerrar las cuentas". Dicen no estar seguros de si se quedan en casa para que Arcelor ajuste sus números a final de año y hacerlo, además, a cuenta de sus espaldas. Y no están seguros porque la compañía auxiliar no explica la medida: "Simplemente, la llevan a cabo". La plantilla avilesina ha observado que la situación en que se encuentran actualmente –regulados– se está convirtiendo en "sistémica" porque la compañía ha reducido su producción de manera notable y más si cabe desde que en octubre quedó apagado el horno alto B, que es el que debía de asumir toda la producción de arrabio en cuanto el otro horno alto pasara a mejor vida.

Lo que supone activar el ERTE de Daorje es que "en torno a cuarenta personas" se queda en casa "cerca de un mes" cobrando paro. El acuerdo de Daorje con su dirección es que la compañía bonifica esta paga del paro hasta llegar al 80 por ciento del sueldo del trabajador si este estuviera activo.

La labor

Los tajos que tienen que atender los trabajadores de producción de Daorje en Avilés se centralizan, principalmente, en el empaquetado y saneo de bobinas de acero al salir del tren de bandas en caliente (TBC) y, además, en el manejo de todas las grúas de buena parte de los talleres de la fábrica de ArcelorMittal en Avilés.

Daorje es una empresa del grupo Zima y es la principal de las auxiliares que atienden las reclamaciones de ArcelorMittal. Tiene dos comités de empresa: en Avilés y en Gijón.