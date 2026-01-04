Diseños minimalistas para dar protagonismo a los Reyes Magos, que se adelantan en Avilés para evitar el temporal

Los Reyes Magos, en el centro de todas las miradas. Ese es el objetivo que buscaba Miguel Mulero, artesano, a la hora de diseñar su última creación. Lejos de una excesiva ornamentación que distraiga de lo verdaderamente importante, las carrozas de la Cabalgata de Avilés de este año están pensadas para que los espectadores se centren solo todo en los tres protagonistas. Una escalera que sube hasta los tres metros de altura lleva a un trono imperial, donde sus Majestades recorrerán las principales calles de la ciudad saludando a los más pequeños. "La idea es dar protagonismo a Melchor, Gaspar y Baltasar", explica el avilesino. Para evitar el temporal, el Ayuntamiento ha anunciado este domingo que se adelanta la llegada de Sus majestades de Oriente. Está previsto que este lunes lleguen al puerto deportivo a las 16.30 horas y que el desfile parta a las 17.30 de El Quirinal, una hora antes de lo inicialmente programado.

Este año, a diferencia de otras ocasiones, el diseño está realizado en gran parte con madera. "Lleva más trabajo que el poliespán, porque necesitas una precisión mayor. Lo mejor que tiene es que todo es más robusto, queda todo más uniforme", cuenta Mulero. Otra de las novedades es que, en los laterales de las carrozas, se pondrán telas decorativas, además de hilos de luz que destaquen la majestuosidad de los artilugios.

El trabajo de diseñar las carrozas es algo en lo que se piensa todo el año. Primero, Mulero analiza las Cabalgatas de otras localidades de España, para recoger diferentes ideas. Luego, toca pasar todo eso al papel. "Llevamos meses trabajando con esto. Lo voy compaginando con otros proyectos que tengo, como fue la creación de la casa de Papá Noel", afirma el artesano, que echa horas y horas para que todo quede a la perfección.

A las tres carrozas reales las acompañará, para cerrar el desfile, la carroza de los regalos, que llevará a las hadas "Brillantina" y "Purpurina", las mismas que se encargaron de amenizar el encendido navideño de la ciudad. "Es el cierre perfecto para que, cuando los niños vean los regalos, se vuelvan locos", destaca Mulero. El cortejo real, además, contará con trescientos figurantes, todos ellos uniformados para la ocasión. Gaspar y Baltasar, por su parte, estrenan atuendo para pasearse por las calles de Avilés.

Y así, con carrozas minimalistas que les pongan en el centro de todo, los Reyes Magos volverán a conquistas las calles de Avilés. Ahora solo esperan que la borrasca "Francis" respete y todo pueda celebrarse con normalidad.