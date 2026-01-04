Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia SuizaPrimer nacimientoNochevieja GijónSubidas precios 2026Presupuestos AsturiasTemporal de nieve en Asturias
instagramlinkedin

Doble apuñalamiento en Avilés: una mujer en estado crítico tras ser acuchillada en el cuello y su pareja, herido con cortes en el hombro

El presunto autor de los hechos fue detenido por la Policía

Los primeros indicios apuntan a que víctimas y agresor convivían en un mismo piso del barrio de La Magdalena

Restos de sangre en el portal de La Magdalena donde tuvieron lugar los hechos

Restos de sangre en el portal de La Magdalena donde tuvieron lugar los hechos / Miki López / LNE

A. de la Fuente

Saúl Fernández

Grave suceso en Avilés. Dos personas fueron apuñaladas la pasada noche en una vivienda del barrio de La Magdalena. Se trata de una pareja formada por un hombre y una mujer. Ella ha sido la que se ha llevado la peor parte, tras sufrir un importante corte en el cuello. Fue trasladada de urgencia al HUCA en estado crítico. El herido sufrió cortes en el hombro y no se teme por su vida. La Policía ha detenido al presunto autor de los hechos que, según los primeros indicios, convivía con la pareja.

Los servicios de emergencia recibieron aviso del suceso a las 22.40 horas. Un hombre llamó "visiblemente alterado" para alertar de que él y su mujer habían sido apuñalados. Hasta el lugar del suceso se desplazaron varias dotaciones de la Policía Local y Nacional. Allí se encontraron a los heridos y al presunto autor de los hechos que, en primera instancia, fue retenido por agente del cuerpo municipal.

Instantes después llegaron los servicios médicos: una UVI Móvil y una ambulancia de soporte vital básico. Según fuentes sanitarias, la primera trasladó al HUCA a la mujer, S. R. C., de 43 años, en estado crítico por una grave puñalada en el cuello.

El hombre, cuya identidad se corresponde con las iniciales M. F. M., fue derivado en ambulancia al Hospital Universitario San Agustín. Presentaba cortes en un hombro, pero a priori no se teme por su vida.

También llevado al hospital por la Policía al presunto autor de los hechos, si bien no requirió de asistencia sanitaria de importancia y ya pasó la noche en los calabozos de la Policía Nacional.

Noticias relacionadas y más

Según los primeros indicios, los tres implicados son toxicómanos y todo apunta a que convivían en un piso de La Magdalena. Se cree que el móvil del caso fue un asunto de drogas. Si bien, la investigación permanece abierta y no se descarta ninguna hipótesis.

TEMAS

  1. Piedras Blancas busca al 'nuevo rico' del Euromillones: 'Seguramente es un cliente habitual
  2. Esto es lo que tendrá que pagar el Ayuntamiento de Avilés (y es mucho dinero) a una vecina que resbaló en La Cámara 'por el mal estado del firme
  3. Inician una recogida de firmas para recuperar el alumbrado de la variante
  4. Tekilazo' en Avilés, mucho ambiente en Castrillón y Corvera, alguna intoxicación etílica y quejas por ruidos: así fue la Nochevieja en la comarca
  5. Cambios en la circulación en el centro de Avilés: nueva dirección prohibida en una calle principal
  6. La especie invasora (originaria de Nueva Zelanda y Australia) que 'desaparece' de la ría de Avilés: 'Ya no llega al 20% de la población
  7. Sus Majestades de Oriente adelantan su llegada a Avilés: cuentan con un séquito de más de 300 personas
  8. Fallece José Ramón González, fundador de Astel

Doble apuñalamiento en Avilés: una mujer en estado crítico tras ser acuchillada en el cuello y su pareja, herido con cortes en el hombro

Doble apuñalamiento en Avilés: una mujer en estado crítico tras ser acuchillada en el cuello y su pareja, herido con cortes en el hombro

José Manuel García, "Roxín", presidente de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca: "No me presentaré a la reelección, hay que dejar paso a los jóvenes"

José Manuel García, "Roxín", presidente de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca: "No me presentaré a la reelección, hay que dejar paso a los jóvenes"

El "boom" de las viviendas de uso turístico en Avilés en cifras: así ha evolucionado el sector en el último año

Daorje mantiene a la mitad de sus trabajadores de Avilés regulados hasta finales de mes por la situación en Arcelor-Mittal

Avilés abre el año con una combinación de teatro y musicales: "Música para Hitler", "Un monstruo viene a verme" y "Sonrisas y lágrimas"

Dani Vidal, tras la derrota del Avilés ante el Ourense: "En la segunda parte dejamos de competir"

La condición del Avilés para dejar de salir a uno de sus jugadores

La condición del Avilés para dejar de salir a uno de sus jugadores

El príncipe Aliatar visita la sede de los Veteranos del Miranda

Tracking Pixel Contents