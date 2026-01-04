Doble apuñalamiento en Avilés: una mujer en estado crítico tras ser acuchillada en el cuello y su pareja, herido con cortes en el hombro

Grave suceso en Avilés. Dos personas fueron apuñaladas la pasada noche en una vivienda del barrio de La Magdalena. Se trata de una pareja formada por un hombre y una mujer. Ella ha sido la que se ha llevado la peor parte, tras sufrir un importante corte en el cuello. Fue trasladada de urgencia al HUCA en estado crítico. El herido sufrió cortes en el hombro y no se teme por su vida. La Policía ha detenido al presunto autor de los hechos que, según los primeros indicios, convivía con la pareja.

Los servicios de emergencia recibieron aviso del suceso a las 22.40 horas. Un hombre llamó "visiblemente alterado" para alertar de que él y su mujer habían sido apuñalados. Hasta el lugar del suceso se desplazaron varias dotaciones de la Policía Local y Nacional. Allí se encontraron a los heridos y al presunto autor de los hechos que, en primera instancia, fue retenido por agente del cuerpo municipal.

Instantes después llegaron los servicios médicos: una UVI Móvil y una ambulancia de soporte vital básico. Según fuentes sanitarias, la primera trasladó al HUCA a la mujer, S. R. C., de 43 años, en estado crítico por una grave puñalada en el cuello.

El hombre, cuya identidad se corresponde con las iniciales M. F. M., fue derivado en ambulancia al Hospital Universitario San Agustín. Presentaba cortes en un hombro, pero a priori no se teme por su vida.

También llevado al hospital por la Policía al presunto autor de los hechos, si bien no requirió de asistencia sanitaria de importancia y ya pasó la noche en los calabozos de la Policía Nacional.

Según los primeros indicios, los tres implicados son toxicómanos y todo apunta a que convivían en un piso de La Magdalena. Se cree que el móvil del caso fue un asunto de drogas. Si bien, la investigación permanece abierta y no se descarta ninguna hipótesis.