Hablan los vecinos de la mujer que fue apuñalada por su compañero de piso en Avilés: "Es una vivienda confictiva"

"Es un piso conflictivo". Con estas palabras definen los vecinos de La Magdalena el domicilio en el que en la noche del sábado un hombre acuchilló a una pareja -un hombre y una mujer-, con los que convivía desde hace varios años. La mujer, que sufrió al menos una cuchillada en el cuello, resultó herida grave y fue operada de urgencia en el HUCA este domingo. Su estado es crítico, pero estable.

La pelea a puñaladas en la avilesina calle de La Magdalena se saldó con dos heridos y un detenido. El suceso tuvo lugar en el domicilio en el que vivían las tres personas. Todo apunta a que el agresor, con un cuchillo en las manos, se fue contra sus dos compañeros de domicilio (un hombre y una mujer) y la emprendió contra ellos.

El herido, que fue quien llamó a los servicios de emergencia a las 22.40 horas del sábado, bajó de su piso, en el segundo, dejando un rastro de sangre por el edificio del tal calibre que ayer domingo a mediodía todavía era visible. El hombre, cuya identidad se corresponde con las iniciales M. F. M., cayó al suelo y allí fue donde fue atendido por los médicos de urgencia, que lo trasladaron al Hospital Universitario San Agustín en ambulancia. Presentaba cortes en un hombro y, a priori, no se teme por su vida.

La chica, S. R. C., de 43 años, se llevó la peor parte del enfrentamiento: un grave corte en el cuello. En primera instancia fue atendida por el personal de la UVI Móvil en el lugar de los hechos y, posteriormente, fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) donde ayer fue sometida a una intervención quirúrgica que resultó satisfactoria. Pese a ello, fuentes cercanas al caso afirman que su estado sigue siendo crítico.

El agresor también fue atendido por el médico, pero inmediatamente fue detenido porque no había tenido «más que algún golpe».

Según los primeros indicios, los heridos son pareja y compartían piso con su agresor en la calle La Magdalena. La investigación, que está siendo llevada por la Policía Nacional, permanece abierta y no se descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del caso. «Era un piso conflictivo», señalaron en la zona a preguntas de este periódico.