IU insta al PP de Castrillón a buscar soluciones para el Duatlón
Sigue la polémica por la celebración del Duatlón de Castrillón. Izquierda Unida insta al gobierno local a que "deje de mirar hacia otro lado y repartir culpas", a que "asuma su error" y a que "busque soluciones que garanticen la viabilidad" de la prueba deportiva.
Esta crítica llega después de que el Triatlón Castrillón, organizadores de la prueba, denunciasen públicamente que la subvención municipal (1.369,07 euros) era inferior a la que –supuestamente– le había prometido el gobierno local (2.000 euros), y que en este escenario renunciarían a la organización del evento.
Por su parte, el PP negó la mayor y aseguró que en ningún momento se había comprometido ninguna ayuda y que las adjudicaciones de subvenciones se hacen bajo criterios objetivos. "Aquí no hay ni criterios políticos, ni opiniones personales, ni nada subjetivo. Aquí hay unas bases predefinidas", defendió Marián González-Carbajal.
