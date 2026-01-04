José Manuel García, "Roxín", presidente de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca: "No me presentaré a la reelección, hay que dejar paso a los jóvenes"

Tras una exitosa carrera como ciclista, en la que sumó nueve participaciones en la Vuelta a España, una en el Giro de Italia y fue proclamado mejor ciclista amateur español en 1974, y después de pasar un par de años viviendo y trabajando en Mallorca, José Manuel García se convirtió en uno de los comerciantes más populares de Avilés tras más de tres décadas al frente de una tienda de bicicletas en Pruneda, "la calle de Roxín". Desde 2014 preside la Ucayc, la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca.

¿Cómo está viviendo el pequeño comercio avilesino la campaña navideña?

Con cierta preocupación. Como viene siendo tendencia, no solo en Avilés o en Asturias, sino en todo el mundo, cada vez más gente compra por internet, especialmente los jóvenes, y eso resta público en el pequeño comercio de la ciudad, que es lo que da luz y vida a las calles de una ciudad. La gente no se da cuenta del daño que hace comprando por internet. Destruyen puestos de trabajo en una industria, la del sector servicios, que ya genera el 80% de los puestos de trabajo en Asturias.

¿Y qué tienen que hacer los comerciantes avilesinos para luchar contra esto?

Desde luego que los comerciantes tienen que digitalizarse. Es evidente que hay que estar en internet: es un gran escaparate. Pero dicho eso, hay que exigir las mismas reglas para todos. No puede ser que el que vende por internet esté tributando en otros países, con una carga impositiva muy inferior a la que tenemos aquí. Y, desde luego, hace falta unión entre todos. La unión en el sector hace la fuerza.

¿Y las grandes superficies? ¿Son también el enemigo?

Mire, le cuento una anécdota que quizás no recuerde. En los años 90 se llegó a plantear que El Corte Inglés se instalase en La Exposición, donde está el campo de fútbol, y llevar el estadio a otro sitio. De aquella hubo unas movilizaciones enormes de los comerciantes, porque se veía como una amenaza para el sector. Se logró tumbar aquel plan, y luego, unos años después, Continente (cadena de hipermercados francesa que en el año 2000 se fusionó con Carrefour) compró aquellos terrenos de La Carriona e hizo su centro comercial que, más tarde, acabaría adquiriendo El Corte Inglés. ¿Y cuánto pagaríamos ahora por tener El Corte Inglés en la ciudad? Sería una lotería para Avilés contar con alguien así en el centro. Ahí no fuimos capaces de pensar en el futuro.

¿Cómo ven el alumbrado navideño de este año, después de las críticas que tuvo la decoración el año pasado?

Cabe recordar que durante muchos años el alumbrado navideño de Avilés lo pagaban los comerciantes avilesinos de sus bolsillos. Fue la primera ciudad de Asturias en la que lo hicimos, de hecho. Luego el Ayuntamiento fue haciendo aportaciones hasta que desde hace unos años asumieron la gestión. Es cierto que los últimos años no fue del todo buena, pero estas navidades la verdad que la ciudad ha quedado muy bonita. He felicitado personalmente a la concejala de Comercio (la socialista Raque Ruiz), porque es una medida que ayuda a que la gente salga a la calle y fomenta la actividad en comercios y bares.

Hablaba de la presión fiscal y la burocracia, dos asuntos que han levantado en armas a los autónomos de toda España en los últimos meses.

Es que la burocracia que tiene que asumir hoy un autónomo es inmensa. Y ya no hablamos de los impuestos que tenemos que soportar, que cada vez son más altos. Precisamente, la Ucayc se fundó hace casi 50 años para luchar contra eso. Nos quisieron poner un "impuesto de recreación", que teníamos que pagar todos los que teníamos bajos comerciales, y hubo una auténtica revolución. Lo promovió todo Julián Rus (propietario de Los Telares), que era un grandísimo comerciante, un adelantado a su tiempo, y logró reunir a unas 2.000 personas en una asamblea. Aquello fue el germen de la Ucayc.

¿Cree que hoy lograrían ese poder de convocatoria?

Seguramente no, porque hoy vivimos en una sociedad mucho más individualista y, quizás, egoísta, en la que todo el mundo mira más para lo suyo. Y eso que nosotros tenemos más de 800 socios, que es una cifra importante, y organizando muchas actividades en las que contamos con un alto nivel de participación.

Además de al pequeño comercio, la Ucayc también representa a la hostelería, que parece ser la otra cara de la moneda.

Desde luego que es un sector que ha vivido un gran repunte, especialmente gracias al turismo. Este 2025 se triplicaron los datos de visitantes de hace dos años. Y Avilés se está convirtiendo en una ciudad a la que la gente vuelve, en la que se organizan eventos deportivos... Hemos logrado darle la vuelta a esa imagen que había de ciudad sucia y la hostelería es uno de los sectores que más se están beneficiando de ello. Dicho esto, también tengo fe en que esta situación beneficie al pequeño comercio, porque todo está conectado.

Va a cumplir 14 años en el cargo. ¿Piensa presentarse a la reelección?

Llevo ya cuatro años más de los que debería en la presidencia. Este 2026 habrá elecciones y mi idea es no presentarme. Quiero dar un paso a un lado y dejar sitio para los jóvenes. Hace falta gente joven que venga con ideas.

¿Tienen ya pensado en quién le dará el relevo?

No, hay que buscar a alguien. Y tiene que ser gente joven, que venga con ilusión, con ganas de ayudar a los demás, de comerse el mundo, con ideas nuevas...

¿Qué balance hace de estos años de mandato?

Hemos pasado momentos muy difíciles. Pero muchísimo, con una pandemia de por medio. Somos una asociación que tiene seis empleados, con todo lo que eso conlleva, y hemos conseguido salir de esta situación sin mandar a nadie para casa. Y digo otra cosa, tenemos una plantilla que merece un diez, son un lujo y estoy muy orgulloso de ellos. Han trabajado siempre por y para los comerciantes. Y ahora que parece que la situación se ha estabilizado, estoy convencido de que es el momento de dejar paso a la gente joven. Necesitamos a alguien que tenga las mismas ganas que teníamos los de mi generación cuando empezamos. Hace falta gente que no se conforme.