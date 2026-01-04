El príncipe Aliatar visita la sede de los Veteranos del Miranda

El príncipe Aliatar visita a los Veteranos del Miranda. El ayudante de los Reyes Magos pasó ayer la tarde en la sede de la asociación avilesina para recoger las últimas cartas para el 6 de enero. Los más pequeños tuvieron oportunidad de hacer sus peticiones de última hora para la que es una de las noches más mágicas del año. Además, el paje real también llevó obsequios para quienes acudieron a saludarle.

La visita de Aliatar no ha sido la única actividad navideña organizada por los Veteranos del Miranda, que también han dado color a la parroquia avilesina con una vistosa iluminación instalada en la fachada de su sede. Además, los socios también disfrutaron de una animada fiesta Nochevieja en el local, con música en directo a cargo de Azahara Solista, barra libre y sopas de ajo para coronar la entrada en 2026.