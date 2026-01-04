El príncipe Aliatar visita la sede de los Veteranos del Miranda
El príncipe Aliatar visita a los Veteranos del Miranda. El ayudante de los Reyes Magos pasó ayer la tarde en la sede de la asociación avilesina para recoger las últimas cartas para el 6 de enero. Los más pequeños tuvieron oportunidad de hacer sus peticiones de última hora para la que es una de las noches más mágicas del año. Además, el paje real también llevó obsequios para quienes acudieron a saludarle.
La visita de Aliatar no ha sido la única actividad navideña organizada por los Veteranos del Miranda, que también han dado color a la parroquia avilesina con una vistosa iluminación instalada en la fachada de su sede. Además, los socios también disfrutaron de una animada fiesta Nochevieja en el local, con música en directo a cargo de Azahara Solista, barra libre y sopas de ajo para coronar la entrada en 2026.
- Esto es lo que tendrá que pagar el Ayuntamiento de Avilés (y es mucho dinero) a una vecina que resbaló en La Cámara 'por el mal estado del firme
- Inician una recogida de firmas para recuperar el alumbrado de la variante
- Sara Solís, una avilesina adelantada en la cirugía de trasplantes cardiacos: 'En España todos somos donantes de órganos, salvo que la familia diga lo contrario
- Tekilazo' en Avilés, mucho ambiente en Castrillón y Corvera, alguna intoxicación etílica y quejas por ruidos: así fue la Nochevieja en la comarca
- La especie invasora (originaria de Nueva Zelanda y Australia) que 'desaparece' de la ría de Avilés: 'Ya no llega al 20% de la población
- Sus Majestades de Oriente adelantan su llegada a Avilés: cuentan con un séquito de más de 300 personas
- Fallece José Ramón González, fundador de Astel
- La primera recién nacida avilesina del año es de Corvera, se llama María y llega a una familia numerosa con tres hermanos