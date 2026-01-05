Avilés ajusta su nuevo cinturón industrial

Más de 200.000 metros cuadrados disponibles en un entorno industrial e innovador y atractivo para proyectos estratégicos y con una alta proyección de futuro. Así presenta el ente público estatal Sepides los terrenos de Baterías a los que ahora aspira el Puerto de Avilés para completar las necesidades de las empresas que operan en suelo portuario en la ciudad. Esa gran mancha de suelo industrial, ya casi despejada por completo tras las tareas de desmontaje y achatarramiento de las viejas instalaciones de la antigua Ensidesa, se presenta como una de las oportunidades de futuro para la transformación industrial de la ciudad. A vista de pájaro (o de dron) es posible hacerse una idea de las dimensiones de ese suelo, que supera en superficie a algunos de los muelles avilesinos.

Las parcelas están ubicadas en el terreno que ocupaban las antiguas baterías de coque, y tras la aprobación de la modificación urbanística en el Pleno del Ayuntamiento, lo que Sepides planteaba para su comercialización –antes de que el Puerto se postulara para hacerse con toda la superficie–, es que salieran al mercado solares de entre 6.000 a 70.000 metros cuadrados para atraer proyectos ligados a la industria y "generadores de empleo de calidad", según Sepides.

Su ubicación en un entorno bien comunicado, unido al Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación, rodeado de centros de innovación y con acceso al Puerto de Avilés hacen que este espacio resulte atractivo para nuevas empresas ligadas a la industria que necesiten un espacio amplio. Ese ámbito, con buenos accesos y fácil salida para el transporte de productos de grandes dimensiones, queda ahora a expensas de quien (o quienes) presentará oferta más ventajosa por el suelo.

La otra gran transformación urbanística y portuaria, fruto de la acción conjunta de Ayuntamiento, Autoridad Portuaria, Gobierno del Principado y Acciona, se está desarrollando en la margen derecha de la ría, donde se generarán 80.000 metros cuadrados de suelo logístico para uso portuario, se rehabilitarán las zonas verdes existentes, se construirán nuevos accesos viales y se convertirá parte de la cantera del Estrellín situada junto a la antigua Alcoa en una nueva zona forestal para uso ciudadano, permitiendo a Acciona, al mismo tiempo, continuar la explotación a cielo abierto en una nueva zona. Esa nueva imagen ya es visible junto a las naves de Alcoa que Windar transformará en su nueva fábrica para la construcción de tramos de torres para la eólica marina de grandes dimensiones.

Dicha intervención en la margen derecha –que va tomando forma como un muro escalonado– permitirá recuperar la morfología del terreno antes incluso del inicio de la explotación de la cantera y atendiendo a las necesidades de la empresa Asturiana de Zinc, que necesita suelo para depósitos que se rellenarán de jarofix. De esos cambios se ocupa Acciona, beneficiada del permiso de explotación en una zona distinta para ampliar la vida de la cantera. La otra gran transformación, en la margen izquierda, también llega de la mano de Asturiana de Zinc. Una panorámica de los muelles de Raíces, donde recientemente se completó una intervención de refuerzo y mantenimiento de las instalaciones, permite visibilizar, muy cerca de allí los trabajos que Azsa desarrolla para su proyecto de autoabastecimiento eléctrico mediante la instalación y explotación de placas solares en sus antiguas balsas de jarosita con el objetivo de comenzar a generar energía en el inicio de este año. n