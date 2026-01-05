Izquierda Unida califica como "pésimo" el 2025 de Castrillón
N. M.
Izquierda Unida ha calificado como "pésimo" el año 2025 en Castrillón. La coalición considera que el equipo de gobierno del PP "ha sido incapaz de poner en marcha los presupuestos, ya que no han sido capaces de realizar ninguna inversión de las planificadas". "La gestión interna de los procedimientos es lenta e ineficaz para dar cumplimiento con los trámites administrativos, no consiguiendo tramitar licencias urbanísticas en tiempo y forma, sacar los contratos a tiempo, realizar obras o prestar servicios esenciales", cargan desde el principal partido de la oposición, que recuerdan que, además, "grandes proyectos como aprobar los planes parciales pendientes o la nueva Relación de Puestos de Trabajo han quedado relegados a un segundo plano". "Estás son las consecuencias de tener un gobierno incapaz con un líder ausente que delega en concejales que utilizan las contrataciones irregulares, priorizan los intereses partidistas a los intereses generales, no gestionan asuntos que deberían ultimarse, pero no apoyan políticamente; y mantienen crisis internas que les tienen abocados a ser el gobierno más incapaz de la historia de Castrillón", sentencian desde Izquierda Unida.
