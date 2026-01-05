Lleno en Luanco para recibir a Sus Majestades de Oriente

La magia de Sus Majestades de Oriente hizo acto de presencia en la villa marinera de Luanco, ante una localidad volcada que llenó las calles. El grupo de danzas de Luanco y la Banda de Gaites Cabu Peñes animó el pasacalles con sus músicas en una celebración que consiguió librarse de la lluvia. Comenzó a chispear en el momento en que la comitiva llegaba a la iglesia, donde finalizó el recorrido y un belén viviente esperaba a los asistentes a la gran cita. Los Reyes Magos repartieron pequeños regalos a los niños durante la cabalgata, en la que también participaron diversas personas con antorchas que partieron desde El Crucero y recorrieron buena parte del casco urbano de la villa marinera.