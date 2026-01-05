Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lleno en Luanco para recibir a Sus Majestades de Oriente

La cabalgata de Luanco, en fotos

La cabalgata de Luanco, en fotos

Ver galería

La cabalgata de Luanco, en fotos / A. G.

I. G.

La magia de Sus Majestades de Oriente hizo acto de presencia en la villa marinera de Luanco, ante una localidad volcada que llenó las calles. El grupo de danzas de Luanco y la Banda de Gaites Cabu Peñes animó el pasacalles con sus músicas en una celebración que consiguió librarse de la lluvia. Comenzó a chispear en el momento en que la comitiva llegaba a la iglesia, donde finalizó el recorrido y un belén viviente esperaba a los asistentes a la gran cita. Los Reyes Magos repartieron pequeños regalos a los niños durante la cabalgata, en la que también participaron diversas personas con antorchas que partieron desde El Crucero y recorrieron buena parte del casco urbano de la villa marinera.

