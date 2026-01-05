La lluvia minimiza la cabalgata de Soto y la ilusión se traslada a la iglesia

La lluvia y el viento consiguieron que la cabalgata de Soto del Barco fuera más rápida de lo habitual. Eso sí, los Reyes Magos y la comitiva no dudaron en refugiarse en la iglesia para hacer la recepción oficial con la lectura de cartas que los pequeños habían entregado previamente a Aliatar. Los nervios y las risas se entremezclaban entre los más pequeños que miraban con admiración a Sus Majestades de Oriente. La lluvia chafó los planes iniciales como la vieja tradición del belén viviente de Soto del Barco, pero no pudo con la ilusión de los más pequeños que emocionados llenaron el templo sotobarquense en las horas previas a que los Reyes Magos comiencen su ardua tarea anual.