Así se protegieron contra el frío en la Cabalgata de los Reyes Magos en Avilés

Los avilesinos hicieron cualquier cosa por ver a los Reyes Magos desfilando por su ciudad. Ni siquiera el frío les iba a parar cuando con mantas, gorros y buenos abrigos podían solucionar ese problema. Con cartones para sentarse encima de varios contenedores, un grupo de amigos disfrutaron de la Cabalgata de Avilés "la mar de calentitos".

Muchos de los avilesinos que acudieron al pasacalles aseguraron que adelantarlo "fue todo un acierto", tal y como dijo Sara Rodríguez. Los termómetros de las farmacias marcaban 8 grados y aunque hiciera un poco de "fresco", no hubo nada que "unas capas más no pudieran solucionar", explicó Verónica Mesa. Estaba de acuerdo Aitana Marqués, quien esperaba la Cabalgata "con una bufanda y unos guantes y así ya estoy bien", contó.

Sara Rodríguez y Marcos Fernández. / M. O.

Sin embargo, otros opinaban que "en comparación con otros años, se está bastante bien", manifestó Carmen Pérez. Su amigo, Marcos Fernández aseguró que "no hace mucho frío". Greta García fue preparada sabiendo por dónde sufre más: "Yo estoy bien, sobre todo porque me traje los guantes para protegerme las manos", afirmó. Luego están los casos más excepcionales, como el de Carolina Tejero que "suelo tener bastante calor normalmente".

El frío no fue una excusa para faltar a la cita: "Es la primera Cabalgata de nuestro bebé y aunque siempre la veo, este año nos hacía especial ilusión", comentó Sara Rodríguez. Además, la lluvia no llegó hasta que sus Majestades llegaron a la plaza de España. Y aunque al final el agua respetó, los avilesinos estaban dispuestos a quedarse incluso aunque diluviara: "Aquí aguantamos hasta el final. Vamos a casa, cogemos un paraguas y regresamos, que es algo que ya hemos hecho alguna vez", aseguró Verónica Mesa.