La pérdida de músculo industrial de la comarca de Avilés afecta al mercado laboral (y estas son las cifras que lo reflejan)

La recesión industrial de la comarca avilesina se traduce, inevitablemente, en pérdida de puestos de trabajo. El cierre de instalaciones como Baterías de coque, de ArcelorMittal; la línea de Sekurit, en Saint-Gobain; o la clausura de Alu Ibérica; sumadas a la digitalización y robotización de procesos, ha supuesto una merma de 2.391 empleos industriales desde 2015. Avilés, con una pérdida de 1.349 empleos en el sector secundario y Corvera, con 1.105, lideran esta caída.

Según estadísticas oficiales del Servicio Público de Empleo, en septiembre de 2015 en la comarca avilesina había 14.956 personas que desempeñaban puestos de trabajo en el sector industrial. Corvera, con 7.362, lideraba las afiliaciones, seguida de Avilés (5.868), Castrillón (1.464), Gozón (262), Soto del Barco (29) e Illas (14).

Los últimos datos publicados, correspondientes a septiembre de 2025, cifran el número de trabajadores en la comarca del sector industrial en un total de 12.580. Pese a perder, Corvera sigue liderando la creación de empleo del sector secundario, con 6.257 afiliaciones, y en Avilés la cifra ha descendido hasta los 4.519 puestos de empleo. Mientras, Castrillón y Gozón han logrado aumentar ligeramente estos datos. En el municipio con capital en Piedras Blancas se ganaron 42 empleos industriales en este periodo, pasando de 1.464 a 1.506; y en el concejo de Peñes, 26, al crecer de 262 a 298 afiliaciones.

¿Y a qué se debe esta merma? Ofrecer una respuesta totalmente precisa resulta imposible. Lo que sí es evidente es que en la última década la comarca avilesina ha perdido músculo industrial. Y hay varios ejemplos significativos: la clausura de las Baterías de coque de ArcelorMittal, en octubre de 2019, que según estimaciones de los sindicatos conllevó la pérdida de, aproximadamente, medio millar de trabajadores de la siderometalúrgica en Avilés –aproximadamente dos tercios fueron reubicados en las instalaciones de Gijón y el resto entró en programas de prejubilación–; el cierre de Alu Ibérica –antes Alcoa–, en 2021, con una plantilla de más de 300 trabajadores; o la clausura de la línea de Sekurit, en Saint-Gobain, en 2024, que conllevó una merma de 125 empleos directos.

A estos factores hay que sumar la transformación digital y robótica que está viviendo la gran industria, que permite a las empresas sacar adelante la producción con menor mano de obra.

Avilés pierde un autónomo a la semana

Las cifras de autónomo en Avilés tampoco son esperanzadoras. Según los datos oficiales del Servicios Público de Empleo del Principado, en los últimos diez años él concejo perdió 615 autónomos, lo que supone perder una afiliación a la semana de media. Esta cifra va en sintonía con la publicada el pasado 20 de diciembre en este periódico sobre la clausura de pequeños comercios, que en la comarca avilesina había sido de 87 en 2024 –últimos datos actualizados–.

Analizando los datos de solicitud de licencias para bajos comerciales en clave comarcal, las estadísticas reflejan que en Corvera fueron 20 menos el año pasado con respecto al ejercicio anterior a la pandemia; en Castrillón, 45; mientras en Gozón fueron dos.

Tal y como afirmaba José Manuel García "Roxín", el presidente de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc) en una entrevista publicada el domingo por este diario, el auge de la venta online es la principal espada de Damocles para el comercio tradicional de la comarca.