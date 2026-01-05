Prisión provisional para el arrestado por apuñalar a una pareja con la que compartía piso en Avilés

Prisión comunicada y sin fianza. Esa es la medida que ha dictado la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Avilés, en funciones de guardia, para el arrestado por haber apuñalado a dos personas en la noche del sábado en Avilés, un caso adelantado por LA NUEVA ESPAÑA. En principio, las diligencias se han abierto por un de lito de lesiones grave con uso de arma, sin perjuicio que dicha calificación pueda modificarse a lo largo de la Instrucción. Tal y como informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el procesado ha sido trasladado al Centro Penitenciario de Asturias. Según su defensa, ejercida por el letrado Juan Manuel Vega Álvarez, el procesado ha declarado ante el juez que no recordaba la ocurrido.

Tal y como adelantó este periódico ayer en su edición digital, los hechos tuvieron lugar en la noche del sábado. Según los primeros indicios, el arrestado apuñaló a sus dos compañeros de piso, una pareja con la que convivía en una vivienda del barrio de La Magdalena. Una de las víctimas, una mujer de 43 años, fue evacuada en estado crítico al HUCA con cortes en el cuello. Si bien, según ha podido saber este periódico, ayer fue intervenida quirúrgicamente y hoy su estado es estable dentro de la gravedad.

El otro herido, que está casado con la mujer, también recibió cortes en un hombro. Fue trasladado al Hospital Universitario San Agustín, pero ayer ya había recibido el alta médica.

El arrestado también recibió asistencia médica, aunque no padecía lesiones de gravedad. Pasó las últimas dos noches en los calabozos de la Policía Nacional hasta que hoy fue puesto a disposición judicial.

Ante el juez, el arrestado, conocido por pedir limosna por Versalles y alrededores, ha declarado no recordad nada de lo ocurrido. Tras conocerse el decreto de prisión provisional, la defensa ya ha adelantado que recurrirá la decisión, al entender que no existe riesgo de fuga, ni de reicidencia o destrucción de pruebas por parte del procesado.