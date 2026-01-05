Los Reyes Magos evitan la lluvia y triunfan en las calles de Avilés: "Recordad, la ilusión vive en vuestros corazones"

"Recordad, la ilusión vive en vuestros corazones". Con estas palabras Baltasar se despidió de los niños de Avilés antes de ponerse manos a la obra, junto a Gaspar y Melchor, para repartir regalos por toda la ciudad. Los Reyes Magos, además, evitaron el mal tiempo gracias a haber adelantado la Cabalgata una hora. La lluvia solo hizo acto de presencia durante los últimos compases, cuando sus Majestades salieron a recitar sus discursos ante una plaza de España abarrotada. "Tenéis que iros todos a dormir pronto, para poder facilitar nuestro trabajo", coincidieron los tres.

Tras recorrer unas calles de Avilés llenas de niños, la primera carroza en llegar al Parche fue la de Melchor. "Estamos encantados de venir aquí una vez más, venimos a repartir mucha felicidad y emoción", aseguró el Rey Mago ante la multitud. "Hemos hablado con los padres, sé que unos se han portado bien y otros regular. Espero que estéis ayudando en casa", apuntó.

Por su parte Gaspar reconoció que, durante "nuestro largo camino desde Oriente hasta Avilés", estuvo estudiando las cartas de los niños de la ciudad y confesó saber "que niños se han portado bien y quiénes no". "Hemos llegado entre los tres a una conclusión, la mayoría habéis sido buenos, por lo que puedo adelantar que esta noche habrá grandes sorpresas", destacó. Además, pidió a los más pequeños que se acostasen temprano "para que vayamos por las casas repartiendo los regalos".

El más aclamado de los tres Reyes Magos fue Baltasar, que antes de subir al balcón del Ayuntamiento se hizo más de una docena de fotos con los niños que esperaban su llegada en la puerta del consistorio. "Venimos desde muy lejos siguiendo una brillante estrella que nos ha traído hasta aquí. Esta noche va a estar llena de magia, luces e ilusión", aseguró el único de sus Majestades que reconoció haberse preparado el discurso. Baltasar recordó a los presentes que pongan un vaso con leche y galletas, para recuperar fuerzas, y reconoció que "ver que os habéis portado todos tan bien nos ha hecho muy felices". "Nunca olvidéis que un pequeño gesto puede hacer del mundo un lugar mejor", sentenció.