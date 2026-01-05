Los Reyes Magos ya han aterrizado en la comarca de Avilés: “Aunque nieve todos los niños tendrán sus regalos”
"Pasaremos algo de frío, pero no hay problema en ello", aseguran sus Majestades al llegar al Aeropuerto de Asturias
N. M.
“Aunque nieve todos los niños van a tener sus regalos”. Gaspar quiso tranquilizar a todos los niños de Asturias nada más aterrizar en el Principado. Los Reyes Magos vinieron a Castrillón en avión, llamado Búho Real, para repartir todos los regalos de los niños de la región.
“Es un día muy especial, espero que todos hayan sido buenos. Pasaremos algo de frío, pero no hay problema”, apuntó Melchor nada más poner un pie en el Aeropuerto de Asturias. Él fue uno de los más aclamados por los seiscientos niños reunidos para la ocasión. Muchos de ellos, además, llevaban dibujos y pancartas para ganarse el favor real.
Gaspar, además de despejar todas las dudas por el mal tiempo, aseguró que “en el avión traemos todos los regalos para los niños asturianos”. “Es un placer volver a estar en Asturias y ver lo bonito que está”, sentenció.
Tras saludar a todos los niños, los Reyes Magos se dirigieron al geriatrico de Piedras Blancas, para visitar a las personas que pasarán el día de Reyes ahí. Cabe recordar que, por el mal tiempo, se ha adelantado la salida de la cabalgata a las 17.30 horas, para evitar las horas con peor previsión meteorológica. En consecuencia, la recepción en la carpa de la Navidad, donde todos los niños podrán vovler a estar con sus Majestades, será sobre 18.30 horas.
