Estos son los horarios definitivos de todas las cabalgatas de Avilés, Castrillón y Corvera

La borrasca Francis está dejando mal temporal y bajas temperaturas por toda la península. En Avilés, como consecuencia, las cuatro cabalgatas de Reyes programadas para esta tarde han modificado sus horarios de salida para asegurar sus celebraciones.

Avilés

Avilés recibirá a sus Majestades los Reyes Magos a las 16.30 horas, quienes desembarcarán en el puerto. Más tarde, a las 17.30 horas, la Cabalgata comenzará desde El Quirinal, una hora antes de lo previsto. Contará con cuatro carrozas y el recorrido será el mismo que años anteriores, finalizando en plaza de España.

Corvera

Corvera también ha decidido adelantar el horario de sus dos Cabalgatas con el objetivo de esquivar las fuertes lluvias que se esperan para la tarde. El inicio del cortejo real en Las Vegas será a las 17.00 horas y su recorrido se verá modificado.

Cuando el desfile llegue al inicio de la calle Asturias, en vez de girar a la calle Jovellanos como estaba programado, continuará hasta la parte alta de la calle Asturias y girará hacia la calle Severo Ochoa. Se mantiene el paso por el calle de La Ñora, que cuenta con una zona especial reservada para niños con necesidades especiales.

Por otra parte, la Cabalgata de Trasona se canceló tras hablar estos cambios con todas las asociaciones colaboradoras. Para que los más pequeños no se queden sin ver a los Reyes Magos, les atenderán directamente en el centro social del pueblo a las 18.30 horas.

Castrillón

Sus Majestades llegaron al Aeropuerto de Asturias a las 12.40 horas en un vuelo de Iberia. Alllí protagonizaron su saludo oficial y se recogieron para recargar pilas y prepararse para la Cabalgata de la tarde.

Recorrerán las calles de Piedras Blancas a partir de las 17.30 horas. Saldrá desde el polideportivo y pasará por la Travesía del Instituto, avenida de Galicia, avenida de Eysines, calle Alcalde José Fernandín, Nalón, Castillo de Gauzón, Ramiro I y Rey Pelayo. Finalizará en la carpa de Navidad, ubicada en la plaza de Europa. Allí sus Majestades realizarán la recepción oficial a las 18.30 horas.