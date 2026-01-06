Azsa recupera producción, aunque se queda lejos del récord de 2023

La empresa Asturiana de Zinc (Azsa), la fundidora de cinc más importante del mundo, cerró el ejercicio de 2025 elevando su producción de cinc en algo más de 1.600 toneladas con respecto al ejercicio previo. De las instalaciones de San Juan de Nieva salieron el ejercicio pasado 540.308 toneladas de metal.

La compañía del grupo Glencore había vivido un crecimiento de récord continuado durante una década completa (entre 2011 y 2020). Se produjo una caída en los resultados en 2021. Dos años después, en 2023, los números retomaron su vía de progreso de tal manera que la fábrica volvió a batir su récord histórico: 544.192 toneladas en doce meses.

Al año siguiente, en 2024, la producción volvió a caer, afectada, en esta ocasión, por el precio de la energía eléctrica y es que la compañía de San Juan de Nieva es una de los consumidoras industriales más importantes del país.

La producción de este año se ha logrado con 33 trabajadores menos que en diciembre 2023, buena parte de ellos vinculados a la regulación de empleo asociada a la construcción de la nave E de electrólisis, que se inauguró en julio de 2022.

La sección sindical de Comisiones Obreras (CC OO) en Azsa reclama a la dirección de la compañía inversiones en la fábrica de San Juan de Nieva "precisamente para poder seguir creciendo". Consideran que la vía óptima es a través del área de tostación. Es allí donde, explican las fuentes consultadas, "está el cuello de botella" de las instalaciones fabriles de San Juan de Nieva.

Resultados

Asturiana de Zinc (Azsa) cerró el ejercicio contable de 2024 con 51.876.000 de euros de beneficios. El resultado de pérdidas y ganancias de 2023 fue más o menos el mismo, sin embargo, los 51,8 millones de este año casi multiplican por tres los que la corporación que preside Carlos Navalpotro hizo en 2022 –entonces el total de ingresos y gastos de la fundidora castrillonense fue de 21.483.000 euros. En 2021, por su parte, los beneficios que declaró la compañía de la corporación anglosuiza Glencore fueron 33.936.000 euros.

El sindicato CC OO desveló que durante 2025, los precios de los productos que comercializa Asturiana de Zinc de manera secundaria crecieron de tal modo que el oro se revalorizó en torno a un 65 %, la plata superó incrementos del 140 %, el cobre subió cerca de un 40%, y tanto el zinc como el plomo cerraron el año al alza. El ácido sulfúrico incrementó su valor de mercado en torno a un 20 % interanual en Europa".

La producción anual de zinc en la fábrica está vinculada a una de las pagas que los trabajadores de la compañía reciben a lo largo del año.