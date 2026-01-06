CC OO y UGT urgen un plan industrial para frenar la merma de empleos en la comarca de Avilés

Comisiones Obreras y UGT coinciden en que la pérdida de empleo industrial en los últimos años –unas 2.500 afiliaciones, tal y como publicó ayer LA NUEVA ESPAÑA– y el consiguiente daño al tejido laboral es "evidente". Ambas centrales sostienen que la recuperación del sector llegará mediante inversiones; eso sí, insisten en realizar un profundo análisis de la situación particular de una comarca "en la que el efecto tractor es mucho más intenso que en otras zonas", remarca José Manuel Rodríguez Baltar, secretario comarcal de Comisiones Obreras, que se refiere al cierre de Baterías, Alu Ibérica y Sekurit, además del traslado de Imasa , entre las causas de la pérdida de más de "2.000 empleos entre directos e inducidos". Daniel Cuartas, secretario general de FICA-UGT en la comarca avilesina, entiende que la digitalización y la automatización se perfilan como los principales motores y motivan un nuevo escenario "en el que las empresas tenderán a operar con menores volúmenes de plantilla y mayores niveles de producción".

Baltar insiste en que "las particularidades" de la comarca en el plano industrial "son poco analizadas y entendidas, lo que genera mayor dificultad de crecimiento". "No estamos teniendo las inversiones necesarias para atraer nuevos nichos de empleo que absorban esta pérdida y la generación de empleo que sí se produce se debe básicamente al relevo generacional, más allá del que se ha generado a través de los centros de investigación, pero que todavía no llegan al proceso productivo con nuevas inversiones, sino como mejora de los actuales ciclos de producción", apuntó.

Daniel Cuartas remarcó a su vez que la sostenibilidad y el I+D+i deben ser el motor no solo para mantener el actual sector industrial sino también para "favorecer la implantación de nuevas actividades industriales en la comarca, impulsando la generación de empleo estable" con el fin de minimizar el impacto los efectos negativos de una transformación que, de otro modo, podría seguir mermando la población activa de la zona.