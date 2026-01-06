Corvera lidera la subida del precio de la vivienda en Asturias en el último año

El precio de la vivienda usada experimentó en Asturias una subida del 16% durante el último año hasta situarse en 1.706 euros por metro cuadrado, de acuerdo al último informe de precios del portal inmobiliario Idealista. En términos generales, la subida trimestral es del 4,3% mientras que el incremento del último mes es del 0,4%. Si la norma general en el Principado de Asturias es ascendente, Corvera se sitúa en la cabeza de la región ya que las pretensiones de los vendedores creció un 27,6 %, lo que supone algo menos del doble de la media autonómica. La mayor caída de precios en Asturias se ha producido en el municipio de Valdés, seguido de Tineo, Soto del Barco y Grado.

Tras la notable subida de precios en el municipio corverano, Castrillón supera también la media regional para situarse en un 18,7 %, una cifra algo mayor que la registrada en el municipio de Lena (17,6 %) y Llanes (17,5 %). Por su parte, las dos principales ciudades asturianas subieron los precios de la vivienda en un 16,6 por ciento en el caso de Oviedo hasta alcanzar los 2.170 euros por metro cuadrado mientras que en Gijón, la subida es del 16,7 % con el metro cuadrado a 2.529 euros.

Según apunta el portal inmobiliario, con esta subida Gijón se mantiene como el mercado más exclusivo del Principado, seguido de Llanes (2.378 euros/m2). En el otro extremo de la tabla nos encontramos con el municipio de Tineo, con 670 euros/m2, seguido por Grado, con 749 euros/m2.

"Falta vivienda y los números son claros. Después de la crisis del 2008, no hemos sido capaces de recuperar nuestra capacidad de producción, así que llevamos un grandísimo lastre de infraproducción de vivienda. El Banco de España cifra este déficit en 700.000 viviendas, pero la brecha sigue abierta. Teniendo en cuenta que se crean casi el doble de hogares que de nuevas viviendas, el problema no tiene visos de solucionarse. Necesitamos volver a ver grúas en el paisaje urbano de muchas ciudades españolas. Es imprescindible que se termine con la criminalización de la construcción, el ruido populista y la ceguera política que impide que se activen mecanismos, como la Ley del Suelo, que acelerarían la creación de nuevas viviendas. Y además no vale cualquier tipo de vivienda, nuestra sociedad no es la misma que la de hace 30 años. Hay que adaptar las nuevas viviendas a las nuevas necesidades y hacerlas asequibles. Y para la promoción, debemos ser conscientes de la escasez de mano de obra cualificada y de la necesidad de políticas audaces que consigan atraer y formar a todos los trabajadores que el sector necesita”, señaló Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista.

Precio de vivienda usada en España

El precio de la vivienda usada en España registra una subida del 16,2 por ciento interanual durante el cuarto trimestre del año, superior al 15,3% que se registró en el mes de septiembre, y que resulta la mayor tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Esta subida deja el metro cuadrado en 2.639 euros. Atendiendo a la variación trimestral, los precios se han incrementado un 4,8% en los últimos tres meses. Con este precio, España alcanza un nuevo máximo histórico. En líneas generales, todas las comunidades autónomas los precios son más elevados que hace un año.

En la ciudad de Barcelona, por ejemplo, los precios se han encarecido un 9,4% en 2025, lo que ha dejado el precio por metro cuadrado en 5.144 euros. En Madrid las expectativas de los vendedores crecieron un 17,5% en los 12 últimos meses, lo que sitúa el precio del metro cuadrado en la capital en 5.820 euros. En Valencia, un ascenso del 15,3% durante los 12 últimos meses ha dejado el precio del metro cuadrado en 3.269 euros y marca una subida trimestral del 1,3%. "Con estas subidas, la ciudad supera también su anterior máximo histórico", apuntan desde Idealista.

León encabeza la subida de precios con un 20,4% en el último año, seguida por Santa Cruz de Tenerife (20,2%), Santander (19,4%) y Salamanca (17,9%). Entre los grandes mercados los precios también han subido en Madrid, Valencia, Palma (14,5%), San Sebastián (13,5%), Sevilla (12,9%), Málaga (12,4%), Bilbao (11,5%), Alicante (10,7%) y Barcelona.

Mientras tanto, la menor subida se ha producido en Las Palmas de Gran Canaria (0,9%), Huesca (1,1%), Ceuta (1,2%) y Cádiz (1,3%).